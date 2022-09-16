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21歲女大生驟逝「器捐救7人」！男友也登記器捐陪伴　爸媽淚送別

▲▼青島21歲女孩意外離世捐器官救7個家庭。（圖／翻攝自齊魯晚報）

▲青島21歲女孩意外離世捐器官救7人。（圖／翻攝自齊魯晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

「如果生命只剩3天，我想和爸爸媽媽待在一起，跟爸爸媽媽說好我要捐獻器官，這樣也相當於以另一種方式繼續活著」，這是青島膠州21歲女孩劉佳麗，幾年前完成作業時寫下的一段話。經過40多天的搶救，奇跡沒有在她身上出現。9月13日，因突發意外經搶救無效後，被宣布腦死亡的21歲女孩劉佳麗完成了心臟、肺臟、肝臟、雙腎、眼角膜的捐獻。

據《齊魯晚報》報導，她的這些器官將在5個人身上發揮作用，讓2個人重見光明，挽救了7個家庭。

13日上午11時許，在青島大學附屬醫院嶗山院區，器官捐獻獲取手術結束後，醫護人員向手術台上的劉佳麗鞠躬致敬。

劉佳麗今年21歲，是青島膠州人，生前就讀於遼寧理工大學電氣工程專業。她是爸媽的「貼心小棉襖」，平日裡總是熱心助人、明理懂事。劉佳麗向來是父母的驕傲，學習成績優秀。

回憶起女兒的點點滴滴，劉佳麗的父親滿眼都是淚光。父親透露，女兒很少讓他們操心，家裡還有一個妹妹，因為平時夫妻二人工作忙，劉佳麗很早就學會了操持家務，「洗衣，做飯，輔導妹妹學業，只要佳麗在家，這些都是她在忙活，有時候我和孩子媽媽累了一天回來，總能吃到女兒做的熱飯，這些最日常的幸福現在再也感受不到了，本來還說過幾天要帶著妹妹去海邊玩。」

父親回想起女兒再次掩面哭泣，「孩子昏迷這一個多月，我們一直守在重症監護室門口，每天都期待有奇跡發生，媽媽現在很難接受這個事實。」

劉佳麗在大學寫下的文章《假如我只剩三天》中的一段話，「陪他們說說話，還要跟妹妹說不要惹爸媽生氣，他們很辛苦，要好好孝順他們。最後跟爸爸媽媽說好我要捐獻器官，這樣也相當於以另一種方式繼續活著了吧。」

劉佳麗平時還有寫日記的習慣，厚厚的本子現在成了她給家人最後的留念。父親淚訴，「事情發生的太突然了，她的日記，我現在都不舍得看，孩子媽媽看一次哭一次，作為家裡的頂梁柱，我不能倒下。」

「當時感覺天都塌了」，劉佳麗的父親說，決定捐獻器官的時候，女兒一直在ICU，醫生過來告知女兒已經腦死亡，沒有救治希望，「我看到她在大學寫的一篇文章，裡面她說了自己想捐獻器官，也是女兒的心願，我和妻子也覺得這是生命的延續，女兒能以另外一種方式活在這個世上，還能救這麼多人。」

陪伴劉佳麗走完生命最後一段旅程的，還有他的男朋友小宋，兩人相識相戀在大學裡。小宋說，二人相識1年多，當時，劉佳麗學習成績優異，作為班導和他結識，「她學習好，考慮問題也周全，我們倆是一個專業的，經常一起到圖書館學習，未來都規劃好了，說好了畢業之後來青島一起工作，最近總是去醫院看她，我沒辦法接受，沒想到她會突發意外。」

在劉佳麗住院期間，小宋時不時地過去探望她。當得知女友完成器官捐獻時，小宋也在中國器官捐獻網站上登記注冊成為捐獻志願者，「她的突然離開，我很難接受，但也不得不接受。和她在一起的時光，真的很快樂很美好，這段記憶我會好好保存。」

小宋難掩悲傷，「我準備明年9月報名參軍。佳麗用她的大愛回饋著社會，我也希望用自己的力量感謝充滿善意的愛心人士。」

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