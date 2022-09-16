台日友誼因疫情變更好！文總睽違3年TAIWAN PLUS東京上野公園登場

▲文化總會睽違3年，再度於日本東京上野公園主辦「TAIWAN PLUS」生活節。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／東京報導

疫情影響全球，也造成許多計畫和運作停擺；不過台灣和日本的關係，卻在這段期間變得更密切又親近；文化總會副會長江春男表示，全世界只有台日的關係和交情如此特殊。而文總睽違3年，明（17）日起再度於日本東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，8組音樂人帶來台灣的聲音，還有超過40組台灣文創設計品牌、農產品、美食咖啡等，再次於日本掀起台灣熱潮！

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▲「TAIWAN PLUS」生活節行記者會，滅火器樂團率先用日文開唱「好想你」。（圖／記者林育綾攝）

這個週末9月17日～18日在日本東京上野公園，將充滿濃濃的「台灣味」！文化總會主辦「TAIWAN PLUS」生活節主題為「台灣吉日」，這段時間也正好是日本的「敬老日」假期，活動將匯集流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計、農業等產業，有超過70組台灣品牌團隊共襄盛舉。

▲▼駐日大使謝長廷提到，近來很多台灣品牌到日本，都非常受歡迎，像是台灣漫畫、布袋戲等。（圖／記者林育綾攝）

駐日大使謝長廷提到，近來很多台灣品牌到日本，都非常受歡迎，像是台灣漫畫、布袋戲等，都受到日人喜愛。而他也說，台灣與日本彼此是非常重要又親密的朋友，疫情期間也以口罩、疫苗互助，此次文化總會相隔3年到日本，很多人也期待，這是不是代表台日交流要恢復「日常」了？他常常對人回答，「雖然一隻燕子的到來，不能代表整個春天來臨；但帶來了春天即將到來的訊息！」

▲駐日大使謝長廷看好台日交流將恢復「日常」。（圖／記者林育綾攝）



文總副會長江春男也表示，過去2、3年的疫情讓所有人都面臨很大的變化，不過台日的友誼在疫情期間仍有持續交流，變得更密切又親近，台日的關係獨一無二，「全世界只有我們台灣跟日本關係是這樣」。

他提到，在總統蔡英文的領導和民眾支持下，仍持續辦了很多台日交流活動，像是在台灣舉辦「奈良美智特展」、野老朝雄「連結展」、8月剛落幕的「台日水果夏祭」等，10月更邀請YouTube上人氣超高的「京都橘高校吹奏部」在國慶典禮上演出，這些都是台日友好的最佳見證。

睽違3年，文總再度到東京，把最新、最能代表台灣的品牌和文化體驗，介紹給日本的老朋友和新朋友，希望可以透過雙方交流再出發，將台日關係推到另一個新的高度。

▲文化總會將於明（17）日在東京上野公園主辦「TAIWAN PLUS」生活節。（圖／文化總會提供）



文總副秘書長喻小敏也表示，這次TAIWAN PLUS 特別邀請高雄流行音樂中心策劃，由於台灣有很多族群，大家都能選擇自己喜歡的生活方式，「自由」是台灣最重要的價值，因此這次音樂活動主題就叫「台灣自由式」，展現各族群、土地多元樣貌。

8組赴日的音樂團隊包括滅火器、吳汶芳、舒米恩、黃玠、吾橋有水、舞思愛、羅文裕、米莎，集結台語、客語、原住民等「台灣的聲音」用音樂震撼上野公園，還有「雷昇傳藝劇團」帶來台灣傳統技藝戰鼓與台灣醒獅。

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」即將於9月17日～18日於東京上野恩賜公園登場，打造滿滿「台灣味」，預計再次吸引大批人潮。此次更與誠品生活日本橋合作，開創TAIWAN PLUS第二主場，策劃「TAIWAN PLUS」及新活水「台灣文化，產地直送！」兩大專屬展區。

【TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日】

日期｜2022/9/17（六）～9/18（日）

時間｜11:00-18:00

地點｜東京上野恩賜公園-噴水廣場、東京日本橋-誠品生活日本橋