保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼　警冷回：報警幹嘛

▲原PO花260元夾到Coach盒子，一打開傻眼了。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

「算了...自認倒楣！」一名男網友透露，在夾娃娃店看到Coach皮夾，保夾為1980元，但他只花了260元就夾到「Coach盒子」，怎料一打開來只有兩片鐵塊，就連報警也沒用，員警要原PO自行連絡台主，但原PO也找不到聯絡電話，最後只好認賠回家。文章曝光後，網友砲翻「這算不當得利，可以提告求償！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》抱怨，最近去夾娃娃機店時，看到有機台擺放2件Coach的皮夾，一旁還貼著購買證明、保卡等，當下原PO眼睛一亮，使出渾身解數投銅板狂夾，也順利夾到Coach的盒子，怎料一開箱讓原PO傻眼了。

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畫面可見，盒子裡頭根本沒有皮夾，只裝了兩片鐵塊，氣得原PO痛罵「傻眼，你沒看錯，就是只有兩顆鐵塊 ，啥都沒有！」但無言的狀況還在後頭。

▲盒子裡只有鐵塊，沒有皮夾。（圖／翻攝爆廢公社二館）



原PO表示，保夾1980元，技術解260元出貨，沒想到夾到兩塊垃圾，就連報警也沒用，「第一、檯子沒有電話，第二、檯子沒有說夾換，第三、報警過了，員警說報警幹嘛？自己聯絡台主」，但整間店裡毫無電話號碼，「算了...自認倒楣睡覺去！」

文章曝光後，引來2000多名網友開轟，「超多機台都是詐欺等級的」、「真的直接買也不只1980元啊」、「照片印出來，貼在機台上」、「這算不當得利，可以提告求償」、「就算裡面真的放Coach，也是假貨啊」、「詐欺...可以公布了」、「直接貼地方社團，台主跟場主應該很快就會出面了」、「現在還有人在玩夾娃娃喔？一堆不出貨的詐騙」、「我還遇過公仔盒子，裡裝著夜市賣的保險盒」。

留言串中，有網友眼尖直呼，「鎖頭上有電話...好像很多人都還沒發現，不知道能不能一人一句『鎖頭上有電話』提醒版主」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社二館）



▼原PO原文。（圖／翻攝爆廢公社2館）

