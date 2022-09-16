白出新高度！學習日本妹的美白肌養成「關鍵」妳一定要知道

【企劃特輯】

台灣夏日紫外線級數都達到過量等級，膚色曬黑了，白回來都需要較長時間，不少女生為求快速會去醫美打美白針，但療程須要持續注射且價格較昂貴，因無標準配方甚至成份會導致過敏，得不償失。日本近年來研發出「用吃的」就能逆轉黑色素的專利科技，不但先前在日本引發囤貨潮，有業者將此引進台灣，早已熱銷百萬盒！讓許多消費者都找回雪白的肌膚。

▲田中壽子吃了三天的「新姬白錠」，表示皮膚感覺比之前還白，且變得不容易曬黑。

日本藥廠研發 口服型除斑劑 食用1週就有感亮白

日本人堪稱是全世界最愛美的民族，對於白皙皮膚的追求相較台灣人有過之而無不及，日本演藝圈的美女更是個個都有著淨白透亮的肌膚。成立將近70年的日本老字號藥廠日南製藥研發出效果等同口服型色斑去除劑，但價格卻較美白針親民許多的「新姬白錠」，獨家結合「ATP 60除斑因子」與「Pro-f生長因子」，食用1週就能立即變白1個色階，食用1個月變白4倍！

▲網友實測食用新姬白錠後，美白效果驚人。

ATP 60除斑因子有如「黑色素清道夫」

由日本原裝進口的「新姬白錠」是許多日本女性的美白聖品，以獨家專利技術自日本特有紅豐櫻當中萃取出「ATP 60除斑因子」，能夠激活全身肌膚細胞，清除深層黑色素，並抑制黑色素的吸收，掃除斑點、蠟黃，讓皮膚回復白皙透亮。專家指出，「ATP 60除斑因子」的美白效果相當於7倍的美白針，而每1000公斤的紅豐櫻只能萃取出100公克的「ATP 60除斑因子」，是一種得來不易的成分。

Pro-f生長因子可活化細胞 逆轉歲月

此外，「新姬白錠」自北海道鮭魚魚軟骨當中萃取「Pro-f生長因子」，能夠促進表皮生長因子，讓細胞活化、再生，肌膚恢復緊緻彈嫩，並且增加皮膚含水量，有效抵抗皺紋、老化，達到「逆齡」的效果。而且，一條鮭魚只能萃取5～10克的「Pro-f生長因子」。「新姬白錠」結合兩種珍貴成分，同時達成美白淡斑、保濕、Q彈的三重效果，因此被譽為「吃的美白水光針」！

新姬白錠1盒相當7支美白針！經專利認證 無副作用 吃得安心

美白針注射之後會有傷口，而且價格高昂，效果也不夠持久，必須每隔一段時間之後重新注射，一般人難以負擔得起，而且施打後可能會有反黑的情形。至於一般市售的美白錠，不僅效果緩慢，某些商品甚至會引起凝血不佳、經期不順，甚至因腎結石導致必須洗腎等副作用。「新姬白錠」具有美、日、俄三國專利認證，且通過多項美白專利檢驗，同時經過多位網紅藝人、部落客、節目都實證有效，能讓消費者吃得安心，不管是曬後救急或是日常保養都是最佳選擇！

日本原裝進口「日南製藥 新姬白錠」哪裡買？

●官網優惠組：http://nichinan.tw/aj7Sk

●momo購物網超值組：https://chshop.work/vLDUK

●門市專線：02-2288-7888

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/-pCTFUtdQtg