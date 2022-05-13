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夏日防曬逆轉黑色素！櫻花妹美白擔當有一套

▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供） 

【企劃特輯】

即使近來天氣不穩定，但還是不可忽視無所不在的紫外線，不好好防曬的話，很容易一到夏天就變成「黑天鵝」！今年閃嫁酷龍具俊曄的女星大S就曾自揭是「黑肉底」，透過打美白針才擁有現在雪白的肌膚。日本近期研發出逆轉黑色素專利科技，可從臉部白到私密處，引爆櫻花妹的囤貨潮！

 日本藥廠研發　食用1週立即變白
日本人堪稱是全世界最愛美的民族，對於白皙皮膚的追求相較台灣人有過之而無不及，日本演藝圈的美女更是個個都有著淨白透亮的肌膚。成立將近70年的日本老字號藥廠日南製藥研發出效果等同美白針，但價格卻較美白針親民許多的「新姬白錠」，獨家結合「ATP 60粒線體素」與「Pro-f生長因子」，食用1週就能立即變白1個色階，食用1個月變白4倍！

▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供）
▲日南製藥已成功萃取出「ATP 60粒線體素」，食用一周就能有顯著效果。【官網優惠組】

ATP 60粒線體素有如「黑色素清道夫」
以獨家專利技術自日本特有紅豐櫻當中萃取出的「ATP 60粒線體素」，能夠激活全身肌膚細胞，清除深層黑色素，並抑制黑色素的吸收，掃除斑點、蠟黃，讓皮膚回復白皙透亮。專家指出，「ATP 60粒線體素」的美白效果相當於7倍的美白針，而每1000公斤的紅豐櫻只能萃取出100公克的「ATP 60粒線體素」，是一種得來不易的成分。
▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供）

▲激活皮膚細胞，加速排除肌膚的黑色素，並抑制黑色素的吸收。【MOMO購物特惠組】

Pro-f生長因子可活化細胞　逆轉歲月
此外，自北海道鮭魚魚軟骨當中萃取「Pro-f生長因子」，能夠促進表皮生長因子，讓細胞活化、再生，肌膚恢復緊緻彈嫩，並且增加皮膚含水量，有效抵抗皺紋、老化，達到「逆齡」的效果。而且，一條鮭魚只能萃取5～10克的「Pro-f生長因子」。「新姬白錠」結合兩種珍貴成分，同時達成美白淡斑、保濕、Q彈的三重效果，因此被譽為「吃的水光針」！

▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供）
▲讓肌膚恢復原本的緊緻彈透感，並且增加肌膚的含水量。

經專利認證　無副作用　才能吃得安心
美白針注射之後會有傷口，而且價格高昂，效果也不夠持久，必須每隔一段時間之後重新注射，一般人難以負擔得起，而且施打後可能會有反黑的情形。至於一般市售的美白錠，不僅效果緩慢，某些商品甚至會引起凝血不佳、經期不順，甚至因腎結石導致必須洗腎等副作用。

▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供）
▲非侵入性，沒有副作用，用吃得即可美白透亮。

媒體訪問到來台灣發展的創業家壽子，她表示，剛來台灣的時候因為不知道台灣的太陽這麼烈，忽略做防曬工作，結果短短幾個月皮膚就變得非常黝黑，後來託家人從日本寄來日南製藥「新姬白錠」，才吃了三天，皮膚竟然變得比之前還白，而且變得不容易曬黑；所以現在都把「新姬白錠」當成防曬保養品在吃。


▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供）

▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供）
▲來自日本的人氣網紅潤子和壽子一致推薦「新姬白錠」。

「新姬白錠」具有美、日、俄三國專利認證，且通過多項美白專利檢驗，同時經過多位藝人、部落客實證有效，能讓消費者吃得安心，是日常保養、曬後救急的最佳選擇！

▲▼日本,美白,夏天,防曬,黑色素,ATP60粒線體素,新姬白錠,日南製藥。（圖／宏睿國際提供）
日本大廠美白奇蹟！日本超夯「日南製藥新姬白錠」哪裡買？
●官網優惠組：http://nichinan.tw/aj7J5
●MOMO購物超值組：https://chshop.work/vLDUK
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關鍵字：

日本美白夏天防曬黑色素ATP60粒線體素新姬白錠日南製藥

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