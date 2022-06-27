　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

擊退黑色素！　日本人曬不黑秘訣竟靠吃的？！

▲▼擊退黑色素！日本人曬不黑秘訣竟靠吃的

【企劃特輯】

夏季豔陽高照，全台高溫火熱，紫外線一不小心就超標，不少人除了靠擦防曬乳外，也會到醫美診所打美白針，但日本近期運用專利科技研發出「吃的防曬品」能逆轉黑色素、保持肌膚水潤，從體內開始擊退黑色素打造真正的「美白肌」，一推出引爆櫻花妹的囤貨潮！

日本藥廠研發 食用1週立即變白

日本人堪稱是全世界最愛美的民族，不論是演藝圈、上班族、學生，個個都有著淨白透亮的肌膚。成立將近70年的日本老字號藥廠「日南製藥」，研發出效果等同美白針，但價格卻較美白針親民許多的「新姬白錠」，獨家結合「ATP 60粒線體素」與「Pro-f生長因子」，食用7天就有感變白1個色階，食用1個月膚色能變白4階！

▲▼擊退黑色素！日本人曬不黑秘訣竟靠吃的

▲櫻花妹食用7天就有顯著效果，食用1個月後更是白了4倍。【官網優惠組】

獨家專利兩大成份 ATP 60粒線體素有如「黑色素清道夫」

究竟是什麼樣的技術能讓美白效果如此顯著? 「新姬白錠」有兩種獨家專利成分，第一，從日本特有紅豐櫻當中以獨家專利技術萃取出的「ATP 60粒線體素」，能夠激活全身肌膚細胞，清除深層黑色素，並抑制黑色素的吸收，淡化年老曬斑、蠟黃，讓皮膚回復白皙透亮。

專家指出，「ATP 60粒線體素」的美白效果相當於7倍的美白針，而每1000公斤的紅豐櫻只能萃取出100公克的「ATP 60粒線體素」，是一種得來不易的成分。

▲▼擊退黑色素！日本人曬不黑秘訣竟靠吃的

▲「ATP 60粒線體素」能激活皮膚細胞，24小時幫細胞驅黑淡斑。【momo購物網特惠組】

「Pro-f生長因子」能活化細胞、皮膚緊緻彈嫩 達到逆齡效果

第二，從北海道鮭魚魚軟骨當中萃取的「Pro-f生長因子」，能夠促進表皮生長因子，讓細胞活化、再生，肌膚恢復緊緻彈嫩，並增加皮膚含水量，有效抵抗皺紋、老化，達到「逆齡」的效果。且一條鮭魚只能萃取5～10克的「Pro-f生長因子」。「新姬白錠」結合兩種珍貴成分，能同時達成美白淡斑、保濕、Q彈的三重效果，因此被譽為「吃的水光針」！

▲▼擊退黑色素！日本人曬不黑秘訣竟靠吃的

▲「Pro-f生長因子」，能年輕老化肌膚，讓肌膚恢復緊緻彈透感。

▲▼擊退黑色素！日本人曬不黑秘訣竟靠吃的

▲2大專利成份，讓肌膚7天就能有感亮白。

經專利認證 無副作用 才能吃得安心

記者也訪問來台灣發展的創業家田中壽子，她表示：「剛來台灣的時候因為不知道台灣的太陽這麼烈，忽略做防曬工作，結果短短幾個月皮膚就變得非常黝黑，後來託家人從日本寄來日南製藥「新姬白錠」，才吃了三天，皮膚竟然變得比之前還白、也不容易曬黑還能預防斑點產生，所以現在都把新姬白錠當成防曬保養品在吃，且新姬白錠具有美、日、俄三國專利認證，以及通過多項美白專利檢驗，自己也吃得很安心，是自己維持肌膚嫩白透亮的秘訣。」

日本超夯日南製藥「新姬白錠」哪裡買？
●官網優惠組：https://bmai.cc/4a8h6t
●MOMO購物特惠組：https://chshop.work/vLDUK
●客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=SZxHv8Psdr0&t=12s

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷！　騎士落跑了
快訊／獅王瀑布8人玩水「1人失聯」　發現已無生命跡象
拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：有人比我狂
快訊／蔡尚樺告別《全明星運動會》！　第4季「三領隊」曝光
LIVE／奇萊山標示牌遭拔　山友怒追兇！中指男出面了
大樓火警「狗燒到碳化」！婦受困送醫赫見確診
猴痘「1症狀」恐慌度直飆！　網怕爆：拜託不要共存
男星全裸闖鄰居家「性侵未遂」！　下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

擊退黑色素！　日本人曬不黑秘訣竟靠吃的？！

月底小確幸！頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃　炸雞、薯條一次嗑

省錢高手帶路！「滑」地圖賺金幣　吃喝玩用好康免費換

超商限定！「SOU・SOU」超過30款周邊來了　滿版口罩、盤子超可愛　

限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

擊退黑色素！　日本人曬不黑秘訣竟靠吃的？！

月底小確幸！頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃　炸雞、薯條一次嗑

省錢高手帶路！「滑」地圖賺金幣　吃喝玩用好康免費換

超商限定！「SOU・SOU」超過30款周邊來了　滿版口罩、盤子超可愛　

限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

看護辛苦錢遭騙！上網買手機竟收到玩具　女星怒：詐騙集團真丟臉

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

回老家超怕「會咬人開關」　釣出海量苦主：被電10年！內行破解

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

他考上台大整個人像鍍金　網見「這科系」搖頭：後面哭40年

8人屏東獅王瀑布玩水1人莫名失聯　陸空搜尋發現已無生命跡象

偷垃圾車飆8km撞民宅！男擺爛不繳罰鍰　老父哭紅眼：我來繳…

李建璋／猴痘不至大流行　在星星之火就捻熄

消費熱門新聞

限時5天！超商寄、取件都送購物金

頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃了

滑地圖賺金幣　省錢優惠免費換

限時3天！超商大罐阿薩姆奶茶只要10元

優惠碼快收！漢堡王連3天免費送堡

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

擊退黑色素　日本人曬不黑秘訣靠吃的?

超商開賣「SOU・SOU」超過30款周邊

超商「5大咖啡飲品優惠」來了

咖啡控快衝！全家新品「極選冰咖啡」

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

超商獨賣「超濃豆漿」！還有水果漁獲

更多熱門

相關新聞

夏日防曬「逆轉黑色素」櫻花妹美白擔當有一套

夏日防曬「逆轉黑色素」櫻花妹美白擔當有一套

即使近來天氣不穩定，但還是不可忽視無所不在的紫外線，不好好防曬的話，很容易一到夏天就變成「黑天鵝」！今年閃嫁酷龍具俊曄的女星大S就曾自揭是「黑肉底」，透過打美白針才擁有現在雪白的肌膚。日本近期研發出逆轉黑色素專利科技，可從臉部白到私密處，引爆櫻花妹的囤貨潮！

螞蟻人也能靠「吃糖減肥」翻身！

螞蟻人也能靠「吃糖減肥」翻身！

日本人吃不胖變身小姊姊靠這一味

日本人吃不胖變身小姊姊靠這一味

日本60年老藥廠　靠「吃糖減肥」翻身　

日本60年老藥廠　靠「吃糖減肥」翻身　

今夏最強日本「日南製藥美白錠」一覺醒來就變白

今夏最強日本「日南製藥美白錠」一覺醒來就變白

關鍵字：

日南製藥新姬白錠美白針水光針

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

直擊《全明星》艾薇約會小3歲吳霏

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面