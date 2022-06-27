擊退黑色素！　日本人曬不黑秘訣竟靠吃的？！

【企劃特輯】

夏季豔陽高照，全台高溫火熱，紫外線一不小心就超標，不少人除了靠擦防曬乳外，也會到醫美診所打美白針，但日本近期運用專利科技研發出「吃的防曬品」能逆轉黑色素、保持肌膚水潤，從體內開始擊退黑色素打造真正的「美白肌」，一推出引爆櫻花妹的囤貨潮！

日本藥廠研發 食用1週立即變白

日本人堪稱是全世界最愛美的民族，不論是演藝圈、上班族、學生，個個都有著淨白透亮的肌膚。成立將近70年的日本老字號藥廠「日南製藥」，研發出效果等同美白針，但價格卻較美白針親民許多的「新姬白錠」，獨家結合「ATP 60粒線體素」與「Pro-f生長因子」，食用7天就有感變白1個色階，食用1個月膚色能變白4階！

▲櫻花妹食用7天就有顯著效果，食用1個月後更是白了4倍。【官網優惠組】

獨家專利兩大成份 ATP 60粒線體素有如「黑色素清道夫」

究竟是什麼樣的技術能讓美白效果如此顯著? 「新姬白錠」有兩種獨家專利成分，第一，從日本特有紅豐櫻當中以獨家專利技術萃取出的「ATP 60粒線體素」，能夠激活全身肌膚細胞，清除深層黑色素，並抑制黑色素的吸收，淡化年老曬斑、蠟黃，讓皮膚回復白皙透亮。

專家指出，「ATP 60粒線體素」的美白效果相當於7倍的美白針，而每1000公斤的紅豐櫻只能萃取出100公克的「ATP 60粒線體素」，是一種得來不易的成分。

▲「ATP 60粒線體素」能激活皮膚細胞，24小時幫細胞驅黑淡斑。【momo購物網特惠組】

「Pro-f生長因子」能活化細胞、皮膚緊緻彈嫩 達到逆齡效果

第二，從北海道鮭魚魚軟骨當中萃取的「Pro-f生長因子」，能夠促進表皮生長因子，讓細胞活化、再生，肌膚恢復緊緻彈嫩，並增加皮膚含水量，有效抵抗皺紋、老化，達到「逆齡」的效果。且一條鮭魚只能萃取5～10克的「Pro-f生長因子」。「新姬白錠」結合兩種珍貴成分，能同時達成美白淡斑、保濕、Q彈的三重效果，因此被譽為「吃的水光針」！

▲「Pro-f生長因子」，能年輕老化肌膚，讓肌膚恢復緊緻彈透感。

▲2大專利成份，讓肌膚7天就能有感亮白。

經專利認證 無副作用 才能吃得安心

記者也訪問來台灣發展的創業家田中壽子，她表示：「剛來台灣的時候因為不知道台灣的太陽這麼烈，忽略做防曬工作，結果短短幾個月皮膚就變得非常黝黑，後來託家人從日本寄來日南製藥「新姬白錠」，才吃了三天，皮膚竟然變得比之前還白、也不容易曬黑還能預防斑點產生，所以現在都把新姬白錠當成防曬保養品在吃，且新姬白錠具有美、日、俄三國專利認證，以及通過多項美白專利檢驗，自己也吃得很安心，是自己維持肌膚嫩白透亮的秘訣。」

日本超夯日南製藥「新姬白錠」哪裡買？

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