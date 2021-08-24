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美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

【企劃特輯】

日南製藥新姬白錠（圖／業者提供）

夏天烈陽高照、紫外線爆棚，又進入美白防曬產品的旺季，醫美診所美白針、水光針的療程也成長翻倍；但日本擁有六十年歷史的「日南藥廠」投出震撼彈，宣布已經研發出可以成功「改變膚色」的美白錠，預計今年夏季上市。

美白跨時代大進化！食用一周就能改變膚色
1953年創立，在日本擁有六十年歷史的知名藥廠「日南藥廠」，原本是日本的專業門藥廠，近年來積極開發美容食品，去年有了重大的突破！日南製藥宣布，已經成功由日本特有的紅豐櫻中萃取出「ATP 60粒線體素」，根據試驗：ATP 60的效果相當於七倍美白針，食用一周就能讓膚色白一個色階，長期食用甚至連天生黑肉底的人都能漂白！產品一發表後，立刻引起國際矚目。

日南製藥新姬白錠（圖／業者提供）

▲日南製藥宣布，已成功萃取出「ATP 60粒線體素」，食用一周就能有顯卓效果。

「ATP 60粒線體素」 可排除皮膚黑色素
食品專家指出，日南藥廠推出這款可以改變膚色的「新姬白錠」特別之處，在於它獨家的雙成分：「ATP 60粒線體素」、「Pro-f生長因子」。「ATP 60粒線體素」是經過-10度低溫超臨界萃取出的專利成分，研發團隊從日本特有的紅豐櫻中萃取出的物質，每1000公斤的紅豐櫻中萃取出100公克「ATP 60粒線體素」這種成分可以激活皮膚細胞，加速排除肌膚的黑色素、並抑制黑色素的吸收。

日南製藥新姬白錠（圖／業者提供）

▲「ATP 60粒線體素」為日本特有的紅豐櫻中萃取出的物質，這種成分可以激活皮膚細胞，加速排除肌膚的黑色素、並抑制黑色素的吸收。

新姬白錠問世 全球保養品大廠剉著等
被稱為抗老元素的「Pro-f生長因子」是由日本北海道鮭魚鼻軟骨中萃取，一條鮭中只能萃取5~10克，「Pro-f生長因子」這個成分如同醫美等級的生長因子，可以讓肌膚恢復原本的緊緻彈透感，並且增加肌膚的含水量。遽聞，日南製藥的新姬白錠上市之後，許多國際保養品大廠都非常緊張，深怕影響美白、防曬產品的業績。

日南製藥新姬白錠（圖／業者提供）

▲「Pro-f生長因子」被稱為抗老元素，可以讓肌膚恢復原本的緊緻彈透感，並且增加肌膚的含水量。

壽子親自見證 曬黑肌膚三天返白
媒體訪問到剛來台灣發展的上班族壽子，壽子小姐表示，剛來台灣的時候因為不知道台灣的太陽這麼烈，忽略的做防曬工作，結果短短幾個月皮膚就變得非常黝黑，後來託家人從日本寄來日南製藥的這款「新姬白錠」，才吃了三天，皮膚竟然變得比之前還白，而且變得不容易曬黑；所以現在都把「新姬白錠」當成防曬保養品在吃。

日南製藥新姬白錠（圖／業者提供）

▲壽子表示這款「新姬白錠」吃了約三天，皮膚感覺比之前還白，且變得不容易曬黑

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