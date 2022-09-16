騎士叭違規轎車...遭3煞尾隨痛毆打斷牙！強辯：他按太久還罵人

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區1名機車騎士，騎車返家途中因不滿前方汽車違規迴轉，險些發生追撞，於是按喇叭示警，沒想到對方卻一路尾隨，在騎士住處的社區停車場堵人痛毆，造成騎士臉部挫傷、牙齒斷裂，涉案3人犯案後隨即逃逸。

警方事後調查，22歲的許姓男子，12日晚上6時許騎車行經樟樹一路時，因前方32歲的許姓男子等人開車違規，在雙黃線迴轉，造成許男差點追尾撞上，許男當場鳴按喇叭示警，引起許車上3人不滿。

▲汽車違規迴轉被騎士(紅圈)按喇叭，駕駛超不爽尾隨毆人，導致騎士牙齒斷裂。（圖／記者邱中岳翻攝）

許姓男子等3人立刻尾隨許姓騎士，跟到許男的住處後，在停車場下車堵人，當場用手毆打、推擠，造成許男臉部挫傷、牙齒斷裂，3人逞兇後逃逸。

許男不堪受辱，報警處理，警方獲報後立刻循線追查自小客車下落，15日晚上8時許巡邏時發現兇嫌車輛，當場攔下許姓男子以及另名當天在場的林姓男子。

▲涉嫌傷害的2人到案後辯稱，因為騎士長按喇叭且出言罵人，才追上前理論。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人到案後供稱，因許姓騎士「喇叭按太久」，還出言辱罵，所以才會氣不過上前理論，警方訊後先行將2人依照傷害罪嫌送辦，未到案的另一名男子也將持續追查。