吳夢夢「醫師男友」有天賦異稟　她羞曝過往：頗大隨時硬

▲夢夢（右）與急診室醫生男友熊吉（左）已經合體拍過70支A片，吳夢夢說，怕影響性生活，2人還報名坊間的性愛課。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

吳夢夢自2019年之後，只跟自己的急診室醫生男友熊吉拍片。2人截至目前為止已經合體拍過70支A片，吳夢夢誇讚男友是天生的AV演員，可以隨時提槍上陣，不必吃藥。外界也十分好奇一起拍片的情侶檔，私下相處模式又是如何。

回憶與男友熊吉的相識經過，吳夢夢說，2019年，她拍一個網路節目，要在街上搭訕男生，邀約合拍A片，「那天我搭訕到他，他答應一起拍攝，也開始了我們的緣分。」熊吉是北部某大醫院的急診室醫生，外型斯文，其實有點大男人主義，正式與吳夢夢交往後，便不准她再與其他人拍肉戲，自己變成吳夢夢A片中的唯一男主角。「我男友的size頗大，而且拍片隨時可硬，完全不用吃藥。」吳夢夢說，很多男優拍片前都要吞威而鋼，否則沒辦法硬那麼久，相比之下，男友算天賦異稟。

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▲拍片現場很兇的吳夢夢，回到家就是凡事以男友為主的小女人。

▲男友熊吉十分大男人，不只不准吳夢夢跟其他男生拍肉戲，吳夢夢看到粉絲也不敢有太多互動。





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