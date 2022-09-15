北市YouBike狼8天隨機襲胸16女　檢警求預防性羈押法官准了

▲熊姓男子騎著偷來的YouBike趴趴走，涉多次隨機對女性路人襲胸摸臀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名熊姓男子日前騎腳踏車橫行街頭，隨機對女性路人襲胸摸臀，8天內涉犯至少16件性騷擾案件，地點遍及北市7個行政區，警方緊急清查蒐證後，拘提熊男到案送辦、建請預防性羈押，台北地檢署複訊後聲押熊男，台北地院審理認定熊男確有逃亡、反覆實施同一犯罪之虞，今晚裁定羈押。

北院裁定理由指出，經審酌熊男涉犯性騷擾罪、犯罪嫌疑重大，且居無定所，足認有逃亡之虞，加上熊男短時間內多次犯案，有事實認定其有反覆實施同一性騷擾罪之虞，有羈押原因與必要，因此裁定羈押。

至於律師主張熊男可能有精神疾病，請求法官依《刑事訴訟法》第121條之1所定「暫行安置」規定，裁定熊男到司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置，為期6個月以下，法官認定現有證據不足以認定熊男涉案時，有心神喪失或精神耗弱等情形，駁回律師的聲請。

▲熊男偷竊YouBike經交保後，立刻被北市婦幼警察隊拘提帶回清查所涉16件性騷案。（圖／記者張君豪翻攝）

本案源於無業的熊男（34歲），本月（9月）13日被北市松山警分局查獲涉嫌竊取YouBike微笑單車，警方發現熊男騎贓車上路趴趴走期間，另涉隨機對女性路人襲胸摸臀，已有多位受害人報案，熊男坦承偷自行車與性騷擾，辯稱因為「控制不了自己」而伸手碰觸異性。

由於初步調查，就發現熊男短短1天即騷擾6位女子，警方先將熊男所涉竊盜罪嫌移送北檢，另會同北市婦幼警察隊共同擴大清查，赫然發現熊男從本月7日起，8天內共涉犯16件對婦女襲胸摸臀性騷擾事件，地點遍及松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林等7個行政區，且不排除有受害人選擇隱忍的黑數。

熊男所涉犯竊盜罪嫌，14日經北檢諭令交保，但警方預先報請北檢檢察官指揮偵辦熊男所涉性騷擾案件，並緊急拘提熊男到案，今（15日）將熊男移送北檢複訊，建請對熊男預防性羈押，並罕見主動填寫「公共安全風險評估量表」，將熊男犯行危險程度量化，希望讓檢方與法官理解熊男隨機再犯的嚴重程度。