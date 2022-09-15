偷太多了！贓車用完就丟　花蓮通緝犯遭逮…哪裡偷的都忘了

▲専案小組調閲監視器鎖定竊嫌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局光復分駐所於日前分別受理邱姓男子汽車失竊案及許姓女子機車失竊案，連續竊案在治安平穩的光復地區極不尋常，所長吳明遠立即陳報分局並組成專案小組。

經鷹眼小組調閱案發現場及附近路口監視器，並通報線上巡邏員警協尋，分別於豐濱鄉豐濱村及光復糖廠尋獲失竊汽、機車，經分局鑑識小隊採證及犯嫌移動軌跡，調閱沿線監視器畫面掌握犯嫌特徵，發現均為同一竊嫌所為。

專案小組並依據犯嫌特徵，鎖定富田地區41歲曾姓男子渉有重嫌，並發現曾男另因竊盜案未到庭已遭基隆地方法院發布通緝在案。

▲查獲違禁品及贓物一批。

日前專案小組循線前往豐濱鄉逮捕曾嫌隨即帶返偵訊；同時附帶搜索查獲曾嫌持有折疊刀、手腕刀及三截伸縮鐵棍，贓物包含汽機車鑰匙、行動電源、手機及皮夾。

▲警方將曾嫌解送至基隆地方法院歸案，所犯竊盜罪嫌另案移送花蓮地方檢察署偵辦。

經調查遭竊汽、機車均被曾嫌作為代步工具，使用到沒有油後隨意棄置於路旁，連曾嫌自己也忘了竊得贓物在哪裡偷的。警方訊後將曾嫌解送至基隆地方法院歸案，所犯竊盜罪嫌另案移送花蓮地方檢察署續行偵辦。

警方表示尚有贓物等待認領，呼籲光復地區近期曾經有物品遭竊的民眾，儘快前往指認；另藉此呼籲汽、機車駕駛人慎選停放位置及慎選防盜鎖具，使竊賊無機可乘，提高民眾防範犯罪意識，減少犯罪案件發生。

