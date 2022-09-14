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北車借錢哥哭窮！好心女要提款竟遭摟腰聞脖...她嚇到向超商求救

記者黃宥寧／台北報導

男子詹幕霖10年累計45次相同手法詐騙紀錄，被網友稱為「借錢哥」。去年他又出現在台北地下街隨機向4名女路人借錢，更因新聞大肆報導怕被認出，竟帶假髮佯裝女性變裝化身「借錢姊」，並對被害女子環抱、靠近脖子以鼻子狂聞氣味以此性騷擾得逞。士林地檢署偵結，依詐欺取財罪、性騷擾防治法等罪將他提起公訴。

起訴指出，去年9月14日32歲詹男在大同區台北地下街向路人小瑩（化名）稱，做涼麵批發、月薪7、8萬，身上沒錢想借錢，小瑩產生惻隱之心向他表示自己身上沒錢，需要前往超商ATM提款，但沒想到，詹男竟立刻以十指緊扣牽手、勾手、徒手環抱、摟腰並靠近小瑩脖子部位狂聞其氣味，小瑩嚇壞立刻跑到超商向店員求助。

同年10月7日詹男故技重施，向邱姓女路人稱缺錢搭車返回花蓮，想借180元，邱女拿出錢包正要拿200元鈔票，詹男直接搶走，民眾見狀察覺有異協助報警，警察到場後，詹男當場返還200元。

▲北車借錢哥在市府轉運站男扮女裝重施故技詐財，24日遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北車借錢哥男扮女裝重施故技詐財。（資料圖／記者張君豪翻攝）

10月12日詹男向林姓女路人稱，缺錢返回台東想借錢，林女二話不說拿出2000元大鈔想給他，但詹男竟將錢包內3000元拿走，接著央求林女再借2000元，並說可加LINE好友方便還款，林女答應後，詹男下秒拉扯其手臂更將行李箱拖拉，要求她一起到ATM提款，拿走一共5000元後，林女事後傳送LINE訊息追討，發現詹男狂藉詞拖延，決定報警處理。

借錢事情經媒體報導後，狡詐的詹男擔心被路人察覺，於今年3月19日佩戴帽子及長假髮佯裝女性，搜尋戒心低的年輕女性目標，他一眼看中張姓女路人，並上前表示，提款卡遺失，有報案，但急需搭高鐵返回高雄，等回高雄可以轉帳還款，張女深信不疑，拿出2000元借他，並互加LINE，各自離開後3分鐘，張女傳送銀行帳號，詹男卻已將她封鎖未讀訊息。

檢方根據受害女子指訴、監視器畫面等，依詐欺取財罪、性騷擾防治法，犯意各別行為互殊，建請法院分論併罰，至於詹男詐騙過程涉有強制罪嫌，但詹男堅詞否認，且他對被害女子牽手、拖拉行李等行為都是向對方借錢目的，且未達強暴、脅迫的程度，此部分為起訴事實的部分行為，不另為不起訴處分。

詹男因在台北火車站、板橋火車站對女路人有猥褻等行為，台北地院審酌他於大眾運輸場所對不特定女子猥褻，認他有反覆實施之虞，裁定從9月20日起延長羈押2月。

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