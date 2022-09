歐洲議會通過台海決議　要求歐盟助台強化「矽盾」

▲歐盟議會通過「台海情勢決議文」,要求歐盟協助強化台灣「矽盾」以保障台海安全。(圖/路透)



文/中央社

歐洲議會大會15日以424票贊成、14票反對的壓倒性多數,通過「台海情勢決議文」,文中26項主張包括要求歐盟協助強化台灣「矽盾」以保障台海安全、呼籲尚未在台設立貿易辦事處的歐洲國家跟進立陶宛的前例,並將持續派議會代表訪台。

台海情勢決議文(resolution on the situation in the Strait of Taiwan)是由歐洲議會(European Parliament)5大黨團聯名提出,除了譴責中國軍事威脅破壞台海穩定、要求歐盟盡快與台灣談判簽署雙邊投資協議(BIA)等一貫立場之外,在美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台引發中共軍演效應下,歐洲議會對台灣政策也有進一步主張。

該決議文首先讚許台灣當局和政治領導人們謹慎而負責的回應中國挑釁舉止,並認為國會議員訪台等對台支持的表現有助於嚇阻中國進犯,因此敦促歐盟增強與台灣政治層面的往來,歐洲議會也將繼續派代表正式訪台。

議會並要求歐盟對外事務部(EEAS)盡速展開與台灣互惠的供應鏈韌性協定談判準備工作,以強化台灣的「矽盾」來保障台灣安全。議會也認為被喻為歐盟版「一帶一路」的全球門戶(Global Gateway)海外基礎建設計畫,應尋求與台灣「新南向」計畫共同投資合作。

▲議會並要求歐盟對外事務部(EEAS)盡速展開與台灣互惠的供應鏈韌性協定談判準備工作,以強化台灣的「矽盾」。(圖/路透)



此外,議會希望歐盟執委會(European Commission)更改駐台機構「歐洲經貿辦事處」名稱,以反映雙方更廣泛的交往關係,但此次決議文不像去年「歐盟與台灣政治合作關係決議文」那樣直接建議改名為「歐盟駐台灣辦事處」,以避免以台灣為正式名稱的敏感性。

決議文也呼籲尚未在台設立貿易辦事處的歐洲國家跟進立陶宛的例子,加強在印太地區的經濟和外交關係。

這是歐洲議會今年第7次通過對台灣友善的決議文件,此前包括「香港違反基本人權情勢」緊急決議案、「歐盟與印太地區之安全挑戰」報告等也都有支持台灣的主張。

雖然決議文對行政部門只是沒有拘束力的建議案,但就像台美關係進展也是透過無數次國會的發動塑造形勢,才有如今美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」的成果,歐洲議會通過的最新對台決議,也會是台歐關係走上新局面的一塊顯著地磚。

►竹炭過濾,為你保留最優質的純淨,炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」!買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完