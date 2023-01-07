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大陸 大陸焦點 特派現場

上海「停車格燒屍體」15秒影片瘋傳！　陸媒揭是在燒祭品

▲▼上海瘋傳燒屍體 。（圖／澎湃新聞）

▲陸媒指出，該段影片是市民在焚燒祭品。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情爆發後，近期網路瘋傳一段「中國家庭當街焚化屍體」的影片，還被多家外媒轉發。不過，陸媒指出，經查證，該段影片是市民在為逝者焚燒祭品，並不是燒屍體。

該段影片據傳是在上海拍攝，畫面中，一處停車格內燃起熊熊大火，身穿黑白服飾的市民站成半圓形，似乎在哀悼。外媒報導稱，中國大陸新冠染疫死亡率激增，民眾過在街頭焚燒屍體。

不過，《澎湃新聞》指出，經核查，1月2日11時09分，@魔都幻影-阪戈爾在抖音發佈了總長15秒的影片，內容與推特上流傳的影片一模一樣。

有網友根據畫面指認，網傳影片中焚燒祭品發生在上海市寶山區某處小區。參考「百度地圖」提供的相關街景相冊，可以發現，該居民樓外觀與影片中展示的建築外觀相似。

報導稱，無論是影片原PO還是陸媒的轉發報導均未提到，被大火焚燒的是居民的「遺體」。此外，有網友在評論區指出，畫面中被火化的是花圈和逝者的遺物，還得到了作者的點讚。

原PO於1月2日下午1時28分再發布一段影片稱，停車場已經「恢復冷清」。從畫面看，網傳影片中，居民搭建的臨時火場已經被清理，只留下了火燒過的痕跡。

據《上海市殯葬管理條例》第十六條規定，喪事承辦人應當自知道死者死亡之時起二十四小時內，向公安部門辦理死亡證明手續，並通知殯儀館接運遺體，但涉及醫療事故死亡的，按照有關規定辦理。因此，在上海，除特殊情況外，未經許可私自焚燒親屬屍體屬違規行為。

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