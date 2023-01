上海「停車格燒屍體」15秒影片瘋傳！　陸媒揭是在燒祭品

▲陸媒指出,該段影片是市民在焚燒祭品。(圖/澎湃新聞)

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸疫情爆發後,近期網路瘋傳一段「中國家庭當街焚化屍體」的影片,還被多家外媒轉發。不過,陸媒指出,經查證,該段影片是市民在為逝者焚燒祭品,並不是燒屍體。

該段影片據傳是在上海拍攝,畫面中,一處停車格內燃起熊熊大火,身穿黑白服飾的市民站成半圓形,似乎在哀悼。外媒報導稱,中國大陸新冠染疫死亡率激增,民眾過在街頭焚燒屍體。

不過,《澎湃新聞》指出,經核查,1月2日11時09分,@魔都幻影-阪戈爾在抖音發佈了總長15秒的影片,內容與推特上流傳的影片一模一樣。

有網友根據畫面指認,網傳影片中焚燒祭品發生在上海市寶山區某處小區。參考「百度地圖」提供的相關街景相冊,可以發現,該居民樓外觀與影片中展示的建築外觀相似。

報導稱,無論是影片原PO還是陸媒的轉發報導均未提到,被大火焚燒的是居民的「遺體」。此外,有網友在評論區指出,畫面中被火化的是花圈和逝者的遺物,還得到了作者的點讚。

原PO於1月2日下午1時28分再發布一段影片稱,停車場已經「恢復冷清」。從畫面看,網傳影片中,居民搭建的臨時火場已經被清理,只留下了火燒過的痕跡。

據《上海市殯葬管理條例》第十六條規定,喪事承辦人應當自知道死者死亡之時起二十四小時內,向公安部門辦理死亡證明手續,並通知殯儀館接運遺體,但涉及醫療事故死亡的,按照有關規定辦理。因此,在上海,除特殊情況外,未經許可私自焚燒親屬屍體屬違規行為。

Bodies burned in streets of China with funeral homes overwhelmed by COVID deaths - VIDEO #ChinaCovidDeaths #Shanghai #CCPChina #crematorium #ChinaCovidNightmare #Southend #Knutsford #WorldNews https://t.co/DQyDMwhB7S