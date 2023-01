「克拉肯海怪」XBB.1.5來了！WHO認證傳播力最強　1次認識新魔王

▲WHO證實,XBB.1.5是迄今傳染力最強的Omicron亞變異株。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

自大流行爆發以來,新冠病毒多次變異,其中2021年在南非首現的Omicron變異株更已演化成多個亞變種,導致各地感染病例爆發式增長。最近,世界衛生組織(WHO)宣布,如今在歐美掀起新一波疫情的新病毒XBB.1.5,是人們需要重點關注的「新一代魔王」,因為它是迄今傳染力最強的Omicron亞變種,加拿大生物學家格雷戈里(T. Ryan Gregory)甚至還以北歐神話的巨型海怪「克拉肯」(Kraken)為它命名。

The nickname for XBB.1.5, "Kraken", is informal but is intended to help people keep track of who's who in the ever-growing variant soup (there are now more than 650 "Omicron" subvariants). XBB.1, from which XBB.1.5 is descended is "Hippogryph". The original XBB is "Gryphon".