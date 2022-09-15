「台中設計週」五合一聯展登場　江啟臣：設計力就是競爭力

▲「台中設計週」五合一聯展今登場，主辦單位委託逢甲要達成零碳排目標，現場還有上百件知名藝術作品，CP值爆表。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2022台中設計週」五展合一今天登場，包括建材、室內設計、家具等600個攤位，民眾走累了還可欣賞現場上百件的雕塑、書法等國內外知名藝術作品，主辦單位為響應低碳永續趨勢，委託逢甲大學在展覽期間要達到零碳目標，立委江啟臣到場表示，台灣的國際地標除了101大樓，還有什麼？設計力就是國家競爭力，他期盼政府和業界一起努力，再打造出台灣第2個國際地標。

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台中設計週系列展，由中部建築業界台中市不動產開發商業同業公會、台中市大台中不動產開發商業同業公會兩單位共同帶動第8屆建築室內設計建材展、木材創新應用展、開運水族生活節及「一建築一家具•整合設計4.0」微型博覽會，呈現創新多元新風貌。

這次和往年不同的是委託逢甲大學碳資產管理與認證中心，在展覽期間舉行碳盤查及碳中和，透過聯合國碳權抵換，將這次展覽的碳足跡達到完全零碳碳中和，以成為全國第一場「零碳展覽」的目標。

江啟臣表示，他到過全球各大城市，一到該城市先看建築，建築不再只是住的功能，裡面還隱藏著強烈的美感和設計能量，每個國際城市都有喊得出來的地標，台灣，除了台北101，還有什麼？而全台第二大都市的台中呢？台灣不該只有晶片代工，還要再有第2個國際地標，設計力就是競爭力，希望台中的國際地標趕快出現。

台中市政府經發局主秘倪世齡說，政府規劃2050零碳排，要達成得有三項目標，包括能源轉型、產業轉型和生活轉型，而建築業界早已走在時代尖端，她欽佩民間的執行力，更呼籲公私部門一起努力，早日達成零碳排。

主辦單位之一的全球華人工商協會理事長羅銘漢表示，協會會員包括各行各業，旨在協助國內經濟發展，甚至擴大到兩岸互助、國際交流，共同促進民眾生活安定、經濟繁榮，共創美好社會。台中設計週展至18日，免費參觀。