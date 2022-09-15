法官陳伯均登山遇難　相驗結果曝：「從高處墜落」多處骨折

▲法官陳伯均登山迷路，探路意外墜谷身亡，遺體稍早抵達東勢殯儀館，妻子協助檢方相驗。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均，11日與家人至池有山登山後失聯，搜救人員搜索3天後，昨日於一處峭壁發現陳男遺體，15日上午出動直升機將其吊掛下山，檢察官率法醫前往東勢殯儀館相驗，初步認陳體內應有多處骨折，研判當時應從高處墜落造成，排除有外力因素，是意外死亡，家屬對死因無意見，遺體將不會解剖。

台中和平分局今日上午報請台中地檢署相驗，檢察官楊凱婷赴東勢殯儀館，初判陳的外觀傷勢集中頭部、下巴有擦挫、撕裂傷，但大致外傷並不明顯。

今日配合相驗的親屬是陳的妻子，她對死因無意見，遺體不會解剖，完成相驗程序後已經交付其收領，由禮儀社人員載運至台北的殯儀館。

▲禮儀社人員協助將陳男遺體載運至台北的殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

陳伯均11日帶著妻小共4人前往台中市和平區池有山登山，一行人在三叉地營區迷路，陳當時決定自行下切探路，並交代妻子若30分鐘後聯繫不上他就報案。妻子當時在原地等候，但卻遲遲未見陳伯均返回遂報警處理。

警消人員11日下午4時11分接獲通報，派遣第一批梨山分隊消防人員前往搜救，在池有山莊往三叉營地3.5k處，下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖；13日下午尋獲陳伯均的登山帽、登山鞋及衣物；14日上午7時45分在發現鞋、帽處下切20公尺的箭竹林內，發現陳伯均遺體，15日上午出動黑鷹直升機將遺體吊掛下山。

▲▼法官陳伯均登池有山不幸遇難。（圖／台北地院提供）