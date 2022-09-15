清冠1號「公費適用對象放寬」今上路！羅一鈞：9／29再邀專家討論

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

清冠一號公費對象爭議不斷，中醫界呼籲「解除公費清冠一號限制」。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，9/29衛福部會再跟相關中醫專家討論，看有無滾動調整需要。

衛福部9/9隨即針對公費清冠一號適用範圍緊急召開會議，經考量中醫診療特性，決議增列適用條件公費補助對象，包括確診新冠肺炎且呈現「高熱不退（體溫39度c以上持續2日）」、「咳嗽明顯，兼具喘症」、「咽痛嚴重，飲食困難」。

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而中醫師公會全聯會也強調，清冠一號配方由抗病毒與免疫調節中藥組成，用於高風險人員的預防、無症狀感染者、輕症患者的治療，且配方對人體細胞沒有毒性，療效經國家醫藥研究所研究證明，今年五月疫情擴散以來，經過臨床中醫師大量臨床驗證療效顯著，因此不應在疫情仍處在高峰期間限縮清冠一號的適用對象。

針對是否會再度修正公費適用對象，羅一鈞今回應，9/29衛福部會再跟中醫界專家討論，原先宣布要調整的條件則是會跟口服抗病毒藥物重症高風險一致，年齡65歲以上或未達35歲BMI超過30或有慢性疾病等13類高風險因子，另外清冠一號還有發燒、咳嗽等症狀明顯需使用氧氣也可使用。

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