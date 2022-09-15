　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大百年校慶標語徵選結果公布　「百年校園，自由台大」勝出

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大百年校慶標語徵選，由「百年校園，自由台大」勝出。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學即將在2028年迎來百年校慶，台大特別舉辦百年校慶標語徵選，共有151件參加，日前公布結果，第一類第一名出缺，第二名為「百年校園，自由台大」，第二類網路票選第一名為「謝謝你。臺大人，我的超人。」台大表示，因為第一類第一名從缺，所以標語徵選結果將提供下屆校長參考，由下任校長決定是否作為百年校慶標語使用。

台灣大學即將在2028年慶祝創校百年，台大也舉辦「創校100年校慶標語」徵選，標語要體現台大文化、歷史、精神與傳承，傳達喜悅歡慶意涵為主軸，凡是台大的教職員工生與校友都可參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

標語徵選分成第一與第二類獎，評分包括「主題契合度（40%）、創意性（30%）、語句順暢度（30%）」等三大部分，例如主題契合度要體現台大文化、歷史、精神與傳承，並傳達喜悅歡慶意涵，而第一類由評選委員會評選，前三名依序有5萬、3萬、2萬元獎金，第二類「網路人氣獎」則由網路投票選出，一共5名，獎金各1萬元整。

這次比賽總共有149件合格標語參加徵選，比賽結果日前公布，第一類的第一名從缺，第二名為「百年校園，自由台大」，第三名則有兩人並列，包括「世紀台大、永續世紀」、「椰林有道，書香醉月，傅鐘為聲，百年如斯。」；第二類前五名依序為「謝謝你。臺大人，我的超人。」、「這個標語六年前就想好了」、「臺大一百 臺夶兩百」、「學店百年，翻新體驗，臺大向錢，未來首選」、「台大百年，活力綿延」。

台大表示，「百歲校慶標語公開徵選」活動，共收到投稿151件，其中資格符合有149件，而網路票選部分，則尊重投票結果。另在委員評選部分，因無合適者而第一名從缺，而這次標語徵選結果，將提供台大下屆校長參考，並另行決定後續徵求方式。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
iPhone 14開賣倒數！　各大電信優惠一次看
梅根氣瘋了！亞契不會獲封殿下　查爾斯三世僅授王子身份
快訊／民眾不適送醫急救！　賴清德追上救護車
快訊／22歲高職生租屋處失去心跳！　警消破門搶救
營養午餐「班班吃石斑」來了！　最快月底上路
闖空門性侵8女逃22年！女星外傭也遭欺辱　孤狼淫賊慘了
封殺！　英女王國葬「又增3國」被列黑名單
果粉昨晚就排隊了！　搶iPhone 14「現場照曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

就愛拈花惹草　職訓助翁秀瑛變身園藝專家

24位模範漁民獲表揚　林祝妃「把自家養殖魚貨變特產」

台鐵爆離職潮！1人當3人用僅加薪2千　台鐵產工怒「留才方案爛透」

營養午餐「班班吃石斑」　漁業署：最快9月底上路

都靠奶爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：根本不能比

台大百年校慶標語徵選結果公布　「百年校園，自由台大」勝出

砂石車卡邊坡「搖搖欲墜」　台鐵只封西線「心臟夠大顆續賭八字」

三颱共舞　南瑪都「北轉分量增」、莫柏轉中颱！週末降雨機率增

72歲高大成曝「最大遺憾」：膝下無子！憂得老年癡呆認不出太太

小一兒畫「媽媽在耍廢」　她一看崩潰：老師連蓋5個好棒印章

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

就愛拈花惹草　職訓助翁秀瑛變身園藝專家

24位模範漁民獲表揚　林祝妃「把自家養殖魚貨變特產」

台鐵爆離職潮！1人當3人用僅加薪2千　台鐵產工怒「留才方案爛透」

營養午餐「班班吃石斑」　漁業署：最快9月底上路

都靠奶爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：根本不能比

台大百年校慶標語徵選結果公布　「百年校園，自由台大」勝出

砂石車卡邊坡「搖搖欲墜」　台鐵只封西線「心臟夠大顆續賭八字」

三颱共舞　南瑪都「北轉分量增」、莫柏轉中颱！週末降雨機率增

72歲高大成曝「最大遺憾」：膝下無子！憂得老年癡呆認不出太太

小一兒畫「媽媽在耍廢」　她一看崩潰：老師連蓋5個好棒印章

陳時中網路聲量政壇第一！　負面新聞竟佔42％

痛毆後叫他買酒！南投男生前負傷摔倒畫面曝　店家扶起勸：別喝了

恩爸收國賠公文飆罵新北市府「胡說八道」　侯友宜：理解家屬心情

北中南豪宅聚落近1年房價PK　高雄美術館年漲26%奪冠

許維恩「脫到剩內衣」照鏡被拍火辣畫面！王家梁站後面盯著看羞爆

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

換公司年薪成長「85萬→175萬」！妻不屑喊2句　工程師心寒

萌弟討親親！比特犬「甜蜜喇舌」閃瞎媽　網讚：只有不會教的主人

妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

生活熱門新聞

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

石門水庫狂灌近8萬噸水！它僅增1%尷尬了

台灣佳麗被打壓一哭成名！超狂經歷曝

先吃早餐還是該刷牙？　最帥牙醫解答了

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

餐飲科畢業月薪30K！他思考未來超迷茫

窗台驚見鳥媽媽孵蛋　女童一句話暖爆

他許願好市多進「這款月餅」...網友狂+1

台灣佳麗舉國旗被打壓一哭成名！　高曼容今早4字回應了

南瑪都四世！史上2次登陸台灣

更多熱門

相關新聞

台大生關注廢除國文必修課　校長候選人提醒注意教師工作權

台大生關注廢除國文必修課　校長候選人提醒注意教師工作權

台灣大學預計十月初選出新任校長，台大學生會、研究生協會在今（14日）晚舉辦「校長候選人座談會」，讓台大學生與未來校長「直球對決」，學生提出是否廢除國文必修等問題，6名與會校長候選人中，有的候選人認為要多溝通，有的校長候選人則贊成廢除，但校長候選人葉丙成提及，若是廢除必修課，老師的工作權怎麼辦，這個問題必須要思考。

考選部曝高普考技術類科錄取排行　成大、中興、台大居前三

考選部曝高普考技術類科錄取排行　成大、中興、台大居前三

名醫買論文拚升等　前台大副院長郭明良涉收賄

名醫買論文拚升等　前台大副院長郭明良涉收賄

考選部曝高普考行政類科錄取排行　政大、北大、台大居前三

考選部曝高普考行政類科錄取排行　政大、北大、台大居前三

3人被刷掉！葉丙成等6人進台大校長遴選第二輪

3人被刷掉！葉丙成等6人進台大校長遴選第二輪

關鍵字：

台大百年校慶標語徵選「百年校園，自由台大」

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

26歲男星消失8年在跑外送

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面