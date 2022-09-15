台大百年校慶標語徵選結果公布　「百年校園，自由台大」勝出

▲台大百年校慶標語徵選，由「百年校園，自由台大」勝出。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學即將在2028年迎來百年校慶，台大特別舉辦百年校慶標語徵選，共有151件參加，日前公布結果，第一類第一名出缺，第二名為「百年校園，自由台大」，第二類網路票選第一名為「謝謝你。臺大人，我的超人。」台大表示，因為第一類第一名從缺，所以標語徵選結果將提供下屆校長參考，由下任校長決定是否作為百年校慶標語使用。

台灣大學即將在2028年慶祝創校百年，台大也舉辦「創校100年校慶標語」徵選，標語要體現台大文化、歷史、精神與傳承，傳達喜悅歡慶意涵為主軸，凡是台大的教職員工生與校友都可參加。

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標語徵選分成第一與第二類獎，評分包括「主題契合度（40%）、創意性（30%）、語句順暢度（30%）」等三大部分，例如主題契合度要體現台大文化、歷史、精神與傳承，並傳達喜悅歡慶意涵，而第一類由評選委員會評選，前三名依序有5萬、3萬、2萬元獎金，第二類「網路人氣獎」則由網路投票選出，一共5名，獎金各1萬元整。

這次比賽總共有149件合格標語參加徵選，比賽結果日前公布，第一類的第一名從缺，第二名為「百年校園，自由台大」，第三名則有兩人並列，包括「世紀台大、永續世紀」、「椰林有道，書香醉月，傅鐘為聲，百年如斯。」；第二類前五名依序為「謝謝你。臺大人，我的超人。」、「這個標語六年前就想好了」、「臺大一百 臺夶兩百」、「學店百年，翻新體驗，臺大向錢，未來首選」、「台大百年，活力綿延」。

台大表示，「百歲校慶標語公開徵選」活動，共收到投稿151件，其中資格符合有149件，而網路票選部分，則尊重投票結果。另在委員評選部分，因無合適者而第一名從缺，而這次標語徵選結果，將提供台大下屆校長參考，並另行決定後續徵求方式。