卡拉OK不唱歌！暗藏天九牌職業賭場　特警攻堅36名賭徒全抓了

▲桃園保安特警摸黑從後門攻堅。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方掌握情資，37歲吳姓男子以卡拉OK店為掩護，利用店內包廂經營天九牌職業賭場，14日晚兵分2路進行攻堅查緝，員警摸黑先破壞後方逃生門衝入，35 名賭徒則蜂擁前門逃竄，為埋伏多時的警方全數攔阻一網成擒。

▲將從前門逃竄的35名歹徒被一網成擒。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局針對轄區內容易涉及賭博場所規劃專案勤務，以淨化轄區治安，日前獲得情資，吳姓男子利用桃園區龍安街某卡拉OK(二樓)為掩護，並以店內包廂經營天九牌賭場，昨間晚見時機成熟，透過警察局督察室靖察紀小組搜證完成，由保安警察大隊等殊警力合力攻堅。

▲▼以卡拉OK為掩護的天九牌職業賭場為警方一舉攻破。（圖／桃園警分局提供）

為避免賭客竄逃，專案人員兵分2路，先由保大特警擊破後方逃生門衝入，賭客聽到聲響，蜂擁逃向前門時，被埋伏已久的員警全數攔住，現場共查獲賭場負責人吳姓男子及35名賭客、賭資及抽頭金10萬餘元，另查扣賭具、監視器等物證，全案依法移請桃園地方檢察署偵辦。

職業賭場容易藏污納垢，且成為不法之徒（違法幫派組織）經濟來源，警方將以刨根斷源方式，持續加強稽查取締，尤其對於轄區內百家樂、德州撲克、棋牌社等容易涉及賭博場所，規劃專案臨檢掃蕩，以淨化選前治安，維護轄區治安平穩。