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大陸 大陸焦點 特派現場

男友國歌唱錯詞！女怒舉報「是間諜」：可以背叛我但不能背叛祖國

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名大陸女子發現男友唱錯國歌歌詞，竟向警方檢舉對方是間諜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

情侶間問題百百種，就連是否對國家忠誠都可能成為分手導火線之一。中國大陸一名女子近日發現，男友唱國歌時竟然唱錯歌詞，後續請男友唱其他愛國歌曲也都只能唱出一兩句，讓她不禁懷疑對方是間諜，憤而向警方舉報，「他可以背叛我，但不可以背叛我的祖國」。

一名大陸女網友以「不太妙啊姐妹們」為題在社群平台發文表示，她近日和男友相處時無意間哼起國歌，男友聽到後也跟著哼唱，不料哼到第5句時男友竟唱錯歌詞，後續再請對方唱《歌唱祖國》、《我們是共產主義接班人》以及《我的祖國》等歌曲時，男友都只能唱出一兩句，讓她瞬間陷入沉思，「不會是敵特（敵方特務人員）吧他，從小唱到大的歌怎麼會唱錯！」

▲女子發文分享舉報男友一事，在微博上引發瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲女子發文分享舉報男友一事，在微博上引發瘋傳。（圖／翻攝自微博，下同）

女網友指出，並不是自己小題大做，而是男友自稱是東北人卻不會說東北話，也說不出家鄉有什麼特產，租屋還會選在周邊有許多重點單位的地方，加上這次碰巧還發現男友連國歌、紅歌都不會，所以才會特別緊張，「我覺得這個事情對我來說很重要，他可以背叛我，但是不可以背叛我的祖國。」她也在隔天就向警方報案。

貼文曝光後，馬上在微博引發瘋傳，不少網友紛紛大讚女子「警覺性很高，是個愛國的好寶寶了」、「妳很聰明」、「心思細膩，愛國值得嘉許」，不過也有人認為，「因為歌詞就判斷為特務，全國至少上億的特務」、「這種考驗，95%都是敵特」、「完了我要報警！我對象不會唱國歌！我的祖國也只會唱一句」。

▲女子發文分享舉報男友一事，在微博上引發瘋傳。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，經過警方調查，該男子並不是間諜，但是警方也在他的個人社群上發現許多惡搞照，因此進行了一番「批評教育」，後續女網友也選擇與男子分手。

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