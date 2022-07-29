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女詐欺通緝犯藏匿大樓出沒如間諜　機敏警鎖定3天靠這招逮捕

▲▼台中女詐欺通緝犯藏匿大樓，出沒有如間諜謹慎，但還是被機敏警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中女詐欺通緝犯藏匿大樓（下圖是示意圖），出沒有如間諜般謹慎，但還是被機敏警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台各地檢察署和法院每天發布的通緝犯如過江之鯽，但如何順利從中撈到，端視警方企圖心，台中警方從通緝專刊上一眼就鎖定住在太平、詐欺罪被判1年半的35歲陳姓女子，經訪查、調閱監視器、車牌追人，發現陳女藏匿在北屯區一棟大樓，陳女出入非常謹慎，有如間諜，機車故意停遠處再走回家，搭了電梯再換走樓梯，但還是不敵機敏的員警，陳女落網時表情淡定，似乎早有心理準備。

▲▼台中女詐欺通緝犯藏匿大樓，出沒有如間諜謹慎，但還是被機敏警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中警五分局東山派出所警員許根源、張元丞，日前在法務部發布的通緝名單中發現陳女擔任詐騙集團重要幹部，負責人員培訓和分工，被台中地方法院判刑1年半，但未到庭入監，被台中地檢署發布組織犯罪條例通緝令。

員警先是到陳女的太平老家訪查，家人說早已離家久無連絡，經旁敲側擊，好不容易取得陳女所騎的機車車牌後，馬上開始調閱車行軌跡和監視器，費了一番工夫，查出陳女躲藏在北屯區一棟大樓。

員警經過2天的埋伏，發現陳女心思縝密，行徑有如間諜般的小心，不但將機車停放在遠處，先繞去他處逗留後再徒步回家，為了不被知道住哪一層樓，先坐電梯到別的樓層後，再改走樓梯，且會逐層樓張望，可說是煞費苦心。

但這一切看似縝密的手法仍遭到員警順利破解，員警一出現時，陳女表情淡定，否認上述躲避警方的行徑，後來還是認了，警方訊問後，解送台中地檢署歸案。

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