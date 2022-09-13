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15歲姪子染疫亡100天！名編劇「心痛發聲」：月圓人不圓

岳清清15歲姪子的人型公仔。（圖／翻攝岳清清臉書）

▲知名編劇岳清清15歲姪子的人型公仔。（圖／翻攝岳清清臉書）

圖文／CTWANT

知名編劇岳清清的15歲姪子博仕在5月底不幸染疫身亡，12日正好滿100天，岳清清表示，「正好遇上中秋連假，對他的父母來說月圓人卻不團圓，免不了又是一陣感傷與酸楚。」

岳清清在臉書發文說，在博仕離開的第100天，大家不免感到哀傷，其他因確診失去家人的人也一樣，「這是一個『失去與珍惜』的課題，夾雜著遺憾與不捨，卻也讓我們更加地明白『活在當下』指得不是沉浸於物質的享受，而是自己靈魂深處的安靜交託。」不管遇到好事或壞事，都要讓自己靜下來。

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岳清清表示，「好的，要懂得感恩；不好的，不要太過糾結，生命極其珍貴，想想必須永遠珍惜的東西是什麼？」面對親人離別，要為自己加油打氣，連親人的份一起活下去，「過去博仕對於父母的天天擁抱，如今成了他們還能挺得住的不滅力量。」

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▲岳清清PO文。（圖／翻攝岳清清臉書）

貼文曝光後，網友紛紛留言「有些傷痛是無法被言語安慰的，悲傷是我們為愛所付出的代價」、「有些傷痛是無法被言語安慰的，悲傷是我們爲愛所付出的代價」、「明天是我娘遠行後第一個冥誕」。

據了解，岳清清的姪子是國內首例青少年染疫死亡的個案，而岳清清也曾在6月表示，她和博仕的父母討論後，想拍一部博仕的電影並且成立基金會，讓博仕的愛繼續傳下去。

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