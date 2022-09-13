停車場票卡「吐出秒吸入」！他取不到票崩潰：沒要吃土耳其冰淇淋

▲出票口疑似出現異常。（圖／翻攝爆笑公社）

圖文／CTWANT

一名男子到某機車停車場，要取票入場時，發現2個出票口疑似異常，把票卡吐出後，竟又馬上吸入，正當男子伸手要取票，票卡竟又再度被吸入，讓他心累直呼「我只是想停車而已，不是要吃土耳其冰淇淋啦」，影片曝光後，也讓許多網友笑翻。

一名男網友在臉書社團「爆笑公社2」PO出一段影片，他前往某機車停車場想要停車，看到取票機上有2個出票口以及1顆取票按鈕，而取票機上也貼著公告「請臨停摩特車主進場前，務必抽取票卡，沒有抽取，出場將收取遺失票卡費用100元整」。不過取票機上的出票孔相當詭異，票卡才剛被吐出，下一秒卻又馬上被吸入，讓原PO相當慌亂，一直取不到票卡，心累喊「我只是想停車而已，不是要吃土耳其冰淇淋啦」。

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影片曝光後，讓許多網友笑翻，紛紛留言「冰淇淋老闆出來，我知道你在裡面」、「機器也會耍人」、「那慌亂的小手，太可愛了」、「為什麼一樣都是停車場，這個卻還可以這麼歡樂」、「換個反應快的人來抽」、「機器沒問題，你身體可能需要注意一下了」。

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