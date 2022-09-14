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人神同心！　警民合作學甲警尋獲失蹤5日老婦人

▲台南市警學甲分局，連日來警民合作，終於平安尋獲失蹤5日老婦人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局，連日來警民合作，終於平安尋獲失蹤5日老婦人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局9月9日晚上9時許接獲新營警分局通報，協尋一位73歲失智症長者，連日來警民一起合作，終在紅蝦港急水溪河床終發現老婦跌坐其中，萬幸的是身上無外傷、生命狀態穩定！僅因數日未進食身體些許虛弱，真是萬幸。

學甲警方經以科技設備比對，老婦於9日10時許自新營區騎乘機車出門後，行經轄區三慶里新芳與紅茄路口，隨後即無最新動態，學甲警分局長蔡宗昌立即指派由分局組成專案勤務與線上巡邏人員前往查尋，惟無所獲；因地處偏僻、範圍廣大，轄區頂洲所長廖聰順和員警積極調閱多處民間監視器追蹤過濾行跡，指揮調度頂洲社區守望相助隊員，更延請「大雄空拍團隊」，運用其專業空拍設備加入協尋行列。

經過學甲分局線上警力幾日的分區找尋末獲陷入膠著，蔡分局長研判老嫗應離開最後失蹤影像處不遠，即指示資深幹部應掌握黃金救援時間，鎖定範圍與方向，改採機巡兼步巡方式，以同心圓方式廣泛蒐尋。

▲台南市警學甲分局，連日來警民合作，終於平安尋獲失蹤5日老婦人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

13日警方出勤前，員警並至所在地庄主廟「紅蝦港中太宮」，祈求平安順利找到人、圓滿達成任務；參拜後員警出勤不到20分鐘，立即傳來佳音，巡佐王福得在紅蝦港急水溪河床終發現老婦跌坐其中，萬幸的是身上無外傷、生命狀態穩定！僅因數日未進食身體些許虛弱。

王員稱：「冥冥之中有如神相助，指引我前進方向，最先看到一頂安全帽，經比對相片疑為失蹤人口所配戴，又看到拖鞋，在附近草叢堆找尋，就看到人頭BINGO了！」當家屬接到警方尋獲的通知電話，直呼員警太神了！也向警方表達感謝！有此人民保母，全民之福，台灣最美的風景真的是人！」。

▲台南市警學甲分局，連日來警民合作，終於平安尋獲失蹤5日老婦人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局長蔡宗昌，針對本次搜救任務表達高度肯定；勤務前耳提面命提醒同仁，執行巡邏時，一定要細查周遭蛛絲馬跡，強調有任何線索絕不放棄；除感謝頂洲社區守望相助隊、大雄空拍團隊鼎力相助外，全分局員警齊心合作努力，終能順利尋獲失蹤老婦，通知家屬前來撤尋團圓，展現警民合作及人民保母幫助民眾離苦救難的作為，其家屬亦因學甲警的努力免除憂慮。

蔡分局長更期勉全體員警將保護民眾生命財產需要，視為警察的大事，共同發揮「超越民眾期待」之感動勤務作為。

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