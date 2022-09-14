北市YouBike襲胸狼偏好輕熟女　這年齡層最危險！警擴大清查黑數





▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌，但熊嫌經查並該類犯罪紀錄。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市松山警分局13日逮捕熊姓男子，他小時內騎單車在松山區八德路、南京東路、市民大道連續性騷襲胸摸臀6名女子，警方火速將他逮捕，熊嫌經調查並無任何侵害女子犯罪紀錄，卻在8天內犯下15起摸臀襲胸案，且不排除還有被害人未報案。

熊男落網後辯稱，因為「難忍心理需求」才會接連犯案宣洩，加上被害女子都是落單步行女民眾，警方認為熊嫌目無法紀，儼然把隨機落單女子視為發洩慾望的對象，建請檢察官羈押禁見。

根據警方調查，熊嫌外貌似街友，犯案對象都是25-32歲的女性，被害人平均年齡約在28歲左右，案件中被害女子穿著打扮並無特別冶艷性感，顯見熊嫌犯案考量並非視覺上的刺激，而是隨機挑選落單、無其他友人可求助「容易施行犯罪」的單身步行女子，加上熊嫌之前並無性騷、性侵犯罪紀錄，若非當場遭警方壓制逮捕，逃逸後恐增警方追查難度。

隨機挑選落單無助女子犯案、加上無相關犯罪紀錄，以及居無定所，讓熊嫌肆無忌憚騎著單車橫行台北市區，在短短8天內犯下15案，讓警方乍舌；警方表示，根據犯罪調查經驗，必定還有部分受害女子隱忍未報案，不排除熊嫌犯案數量會持續增加，呼籲被害人挺身檢舉報案，進行司法追訴以維自身權益。

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