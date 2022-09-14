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YouBike狼隨機襲胸摸臀軌跡曝　橫行北市4行政區「這區最多」

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

13日中午台北市松山區有6名女子遭到熊姓襲胸狼（34歲、經查有妨害兵役前科）襲胸摸臀，警方2小時內在延壽街371號前逮捕熊嫌，經調查熊嫌利用偷來的YouBike犯案，由於之前松山隨機性侵狼導致台北市政府遭質疑「社會安全網」破功，警方不敢大意，通報台北市婦幼隊清查，發現熊嫌居然在短短8天內犯下15件襲胸案件，犯案足跡遍布台北市南港、松山、大安、士林等最少4個行政區。

據了解，熊嫌居無定所並無正當工作，蓄長髮外貌穿著跟遊民街友類似，他當天中午偷走民眾騎乘停放未上鎖的YouBike隨機犯案，鎖定走在路旁的落單女子伺機襲胸、摸臀。

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

熊嫌騎乘微笑單車先在松山區光復北路11巷內襲擊一女子、之後再騎車到八德路4段101號前偷摸女子胸部、之後再騎車到南京東路5段2號觸摸騷擾另名女子，接著再到八德路4段東寧路口犯案，緊接著再轉往八德路4段245巷口偷摸女子，最後騎車到市民大道東興路口犯案。

熊嫌似難忍性欲般在短短不到2小時內連犯6件襲胸摸臀案件，所幸轄區松山所警方快速調閱、追蹤摸胸狼犯案監視器軌跡，總算在下午15時30分在松山區延壽街371號前追緝犯嫌熊男。

松山警方展開全轄區清查，發現他在東社所、三民所轄區也有犯案，熊嫌9月初起光是在松山區就犯下8起性騷摸胸案件，他到案後雖然表達悔意，表示願意向「遭襲胸摸臀的被害女子道歉」，坦承因為心理需求，性慾飢渴無處發洩，才會從9月初起連續犯案。

更讓警方擔憂的是，由於熊男設籍在新竹地區，平常混跡台北市居無定所，加上鬚髮、身上衣著多日未盥洗清理，宛如街友，加上並無攻擊他人、性侵女子的重大犯案前科，導致警方性侵案件管制資料庫內並無他的列管資料，等同是隱藏在都會區的不定時炸彈，松山警分局14日下午移送熊男時，建台北地檢署檢察官聲請預防性羈押、核發強制處分，15件涉嫌性騷擾案件部分正由婦幼隊徹查，報請婦幼專責檢察官指揮偵辦。

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