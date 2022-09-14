陸店家秀iPhone 14零售版「到貨堆疊照」　偷開機一台要罰88萬

▲大陸部分店家已收到iPhone 14新機，準備16日準時開售。（圖／翻攝IT之家，下同）

記者魏有德／綜合報導

蘋果最新款手機iPhone 14系列將於16日開賣，大陸各大3C通路及實體店也陸續收到零售版手機。有店家曬出iPhone 14 Pro及Pro Max的零售版盒裝堆疊在桌面上的照片，準備發貨，不過，新機盒子上明確貼著公告，「嚴禁在16日上午8點前開機激活（啟動），提前激活罰款20萬元人民幣（約88萬元新台幣）／台」。

《IT之家》報導，據微博博主@WHYLAB稱，iPhone 14系列已經到各地經銷商倉庫，圖片顯示，iPhone 14 Pro系列採用白色包裝盒，上下圓環的主題壁紙，包括明顯的「靈動島」挖孔設計。

報導稱，iPhone 14系列包裝盒內也不再隨附電源適配器（電源接頭）和EarPods。包裝盒內隨附一根Type-C轉閃電連接線，可支持快速充電，並兼容USB-C電源適配器和電腦端口。

隨著iPhone 14系列即將開賣，有預購卡位的黃牛稱，沒有參與預訂但想在16號當天提貨的話，需要加價1000元。此外，也有大陸分析報告指，從iPhone 14系列預購情況看，Pro Max賣得最火，最差的是iPhone 14 Plu，這可能也與Plus要等到10月份才能發貨有關。