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iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！他供1招解　2步驟就完成

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲蘋果日前釋出iOS 16正式版。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站13日報導《一票衝iOS 16！iPhone用戶凌晨回報災情　「正反心得」曝光》，其中，許多人看到桌面字體出現一塊陰影，忍不住崩潰直呼醜，「求解，桌面字體陰影怎麼關啊」、「有些桌面字體的陰影好像關不掉QQ！」而這部分已經有用戶提出方法，雖然只是讓陰影不那麼明顯，但仍不失為一種解法。

有網友13日深夜在PTT的iOS板上發文，「iOS 16桌面陰影是bug還是官方設定？」說他用的是iPhone 13 Pro，在升級到iOS 16後，發現桌面APP下方的字體居然出現一塊陰影，「想問iOS 16那個有夠醜的桌面陰影是bug嗎？看瘋先生好像淺色桌布在beta的時候是黑體字，不是像這樣白字陰影，不知道小改版會不會修正？不然想先降回iOS15了……」

他整個嫌棄到不行，「真的有夠醜，尤其是淺色系桌布，根本看起來一塊汙漬在那邊」，而且因為狀態欄的時間、電量、訊號是白色字體，如果桌布用的是淺色底、白色的圖片，根本就看不見，「這張桌布我在iOS15的時候完全沒有這種鳥問題，雖然打字震動跟橫向face ID真的很爽，可是這個也是醜到不能忍……」

貼文一出，底下一票也頗有共鳴，「我看也是這樣，黑一塊」、「覺得那陰影看起來像橡皮擦沒擦乾淨……囧」、「背景越白的話陰影就越深……」

其中，就有網友表示，他調了鎖定畫面幾個選項後，就沒有陰影了，還熱心分享自己的方法，首先是「鎖定畫面先新增一個背景為『顏色』的，效果選『色調』」，新增後進入主畫面，會看到字體還是有陰影，這時再回去改，只要把效果改成「鮮明」，再返回主畫面應該就沒有陰影了。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼有用戶分享自己的解法。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有人補充，這個方法只有純色背景才行，「如果選擇圖片，下面風格那邊會少超多，也沒有鮮豔的選項可以選，所以去不掉陰影。」另外，還有用戶指出，「（我）剛更新完有陰影，但是換一張照片玩個設定之後就沒有了耶」、「好像是看桌布底色決定的，蘋果如果覺得深色字跟圖示你會看不清楚，就會強制給你白色= =，解法就是選白色佔比高的桌布，但有時還是會烙賽。」

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關鍵字：

iOS16升級更新蘋果系統陰影字體PTT

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