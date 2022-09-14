長榮航空「加值精選餐」　機上餐換購名廚美饌！每班限量20套

▲長榮航空推出「加值精選餐」，台北直飛美、加、歐、澳航班豪華經濟艙、經濟艙的旅客，可於指定時間內登入長榮航空官網加價換購。（圖／長榮）



記者李宜秦／台北報導

長榮航空推出加值精選機上餐，凡搭乘2022年10月1日後台北直飛美、加、歐、澳航班的豪華經濟艙或經濟艙旅客，即日起完成訂位及開票，就可加價換購「加值精選餐」以800元將原本的機上餐點換購為由名廚設計皇璽桂冠艙等級美饌。

長榮航空表示，由台北出發前往美、加、歐、澳直飛航班上，提供豪華經濟艙及經濟艙旅客專屬的「加值精選餐」服務，旅客可於航班起飛前21天至24小時，以NT$800元將原本的機上餐點換購為由名廚設計皇璽桂冠艙等級美饌，每航班限量供應豪華經濟艙8套、經濟艙12套。

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長榮航空表示：「加值精選餐」採低調奢華方式呈現，以皇璽桂冠艙同款的新加坡知名品牌Luzerne餐具裝盛，前菜、主菜、甜點及麵包精巧排列在餐盤上，讓旅客搭乘豪華經濟艙、經濟艙也能享有不一樣的體驗。

長榮航空首次推出的「加值精選餐」，分別是由國際廚界教父-黃清標大師設計中式的「譚府宴」，長榮空廚主廚團隊設計西式的「新纖肉特色餐」套餐；譚府宴主菜為「譚府剁椒比目魚佐五穀飯」，將特製湖南豆豉剁椒醬和比目魚一同蒸煮，搭配「譚府檸香鮮蝦佐松子瓜苗鮮蔬沙拉」及「桂花馬蹄糕」。

▲長榮空廚主廚團隊推出的「新纖肉特色餐」，採用全球餐飲市場最熱門的”Plant-Based Meat”，加價新台幣800元即可換購。（圖／長榮）

長榮空廚主廚團隊則是以養生及減碳的飲食潮流為設計理念，推出「新纖肉特色餐」，該套餐採用全球餐飲市場上最熱門的「Plant-Based Meat」，並使用台灣當地新鮮食材，加入植物五辛調味，推出不含肉類的「植物肉朝鮮薊千層麵」，與前菜「彩虹鮮蔬塔」，再配上甜點「東方美人杏桃塔」。

除了「加值精選餐」之外，長榮也邀請以台菜料理聞名的欣葉國際餐飲，為10月至12月期間搭乘台北飛往美、加、大陸及日本飛往台北部分航線豪華經濟艙或經濟艙的旅客，設計全新料理「欣葉三杯Q彈腿庫」，讓旅客享受到滋滋噴香的台式美味。