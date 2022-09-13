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3颱共舞？梅花甩尾「大雨夜襲」北台灣　南瑪都恐明誕生大迴轉

▲▼颱風（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲梅花甩颱風尾，北台灣（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

記者許力方／台北報導

12號中度颱風「梅花」解除海警，但今天（13日）受其外圍環流影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨，發生豪大雨，晚間中央氣象局再度針對北北基宜四縣市發布「大雨特報」，預估明天（14日）北東仍有雨，其他各地天氣回穩，高溫上看34度。至於硫磺島附近的熱帶低壓，日本預估最快將於明天上午增強為今年第14號颱風「南瑪都」（Nanmadol，米克羅尼西亞命名，意即廢墟）。

氣象局預報，明天各地大多為多雲到晴，僅北部及東北部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨各地低溫約22至25度，各地白天高溫約32至34度，其中台東地區及花蓮縣縱谷有局部36度高溫發生機率。15日（周四）起水氣減少，全台回到多雲到晴的天氣，氣溫逐漸回升，感受溫暖，僅午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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【22:50大雨特報】受梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日大台北、宜蘭及台東地區有局部大雨發生的機率。
大雨警戒區域：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島

▲▼颱風（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲▼颱風（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲太平洋3颱共舞？梅花（上）前腳剛走「南瑪都」（下）將生成。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

太平洋將3颱共舞？梅花颱風今天傍晚已經解除颱風警報，加快往北北西方向移動，暴風圈已經通過台灣北部近海。今年第13號輕度颱風「莫柏」（Merbok）則距離台灣超過4200公里，同樣向北進行，對台灣天氣沒有影響；另外日本氣象廳已經發布警報，預估目前位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓TD17將於未來24小時內增強成颱，並向北往日本南方海面前進。

日本氣象廳已經針對TD17發布颱風訊息，預估未來24小時將增強為颱風，最快可能在明天上午9時前就發展成第14號颱風「南瑪都」，初步預測路徑，「準南瑪都」可能將在周末直撲西日本。

▼準南瑪都預估路徑將大迴轉直撲日本。（圖／中央氣象局）

▲▼颱風（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲▼颱風（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

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