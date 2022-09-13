打臉周玉蔻　陳時中：慈濟貢獻大「我當然也會稱證嚴為上人」

▲周玉蔻連日發文批評慈濟。（資料照／記者黃哲民攝）

記者呂晏慈／台北報導

蔡政府是否曾「擋BNT疫苗」成為台北市長選戰攻防焦點，資深媒體人周玉蔻連日發文批評慈濟，還說「一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？」對此，民進黨台北市長參選人陳時中持不同意見，他在13日上午受訪說，慈濟是大愛的團體，對世界貢獻多，「我當然也會稱證嚴為上人」。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發熱議，周玉蔻昨批評，「一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為『上人』？什麼時代了？宗教求真？近幾十年各種新興宗教及所謂法師、媽祖信徒等，在台灣掀起的惡風穢雲，恐怕不是一句『不真』可以形容的」；對此慈濟基金會透過新聞稿回應，證嚴上人對疫苗的採購，是本著出家人慈悲為懷的心。

陳時中今天上午參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點前受訪，媒體關注周玉蔻批評慈濟是中共自己人，陳時中是否會稱呼證嚴為「上人」？陳時中表示，慈濟是大愛的團體，對世界貢獻多，慈濟人在每一次有災害的時候，都第一個跳出來幫助社會，「我當然也會稱證嚴為上人」。

▲民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者許靖騏攝）