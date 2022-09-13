自曝被質疑「擋疫苗」感覺不平　陳時中：好像說我自廢武功

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中不滿遭指控「擋疫苗」，12日脫口「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」等語引發關注。陳時中13日上午說，他曾擔任疫情指揮中心指揮官，難免被攻擊這個議題，但對藍白陣營的選情是好或壞有待評估，並坦言說他擋疫苗好像在質疑他自廢武功，確實有點不平和生氣。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

陳時中今天上午再度前往萬華，參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點。媒體會前聯訪時關注，陳時中昨天是否有動怒？陳坦言，人都是有情緒，就邏輯來看，說自己擋疫苗就好像在說「我自廢武功」一樣，疫苗是最重要的戰略物資，他當指揮官歡迎都來不及了，怎麼可能會去擋？這樣的講法在不合邏輯之下，確實會讓人感覺有點不平與生氣。

此外，陳時中也還原去年台北市政府編列疫苗相關預算又自刪的過程說，編預算是政府自己要有定見，台北市府自己把自己的預算刪掉，市議員也在這裡很清楚，這件事情11月23日指揮中心有向時任副市長黃珊珊轉達，疫苗採購的量是多少，請他們了解並自行評估。

至於黃珊珊批評「把苦等疫苗的人們當沒記憶」等語，陳時中表示，黃的邏輯有一點混亂，他實在聽不懂，黃說謀高端的財，擋BNT疫苗叫害命，不過，高端疫苗是次單位疫苗，有些民眾沒有辦法用mRNA的疫苗，因為會有不良反應，所以需要有另一種，如果讓他們用不到，才真的會傷害到人民的身體。

另對於是否有阻擋BNT疫苗，陳時中說明，鴻海集團自去年6月1日提出採購，台積電6月4日提出，衛福部在6月18日就已經准其申請，直至6月27日行政院就做決定要讓鴻海、台積電、慈濟一起來，這樣可以減低談判合約裡面的時效，9月2日疫苗就進來了。

媒體也追問，過程間是否有「疫苗掮客」？陳時中表示，疫苗在最緊張的時候，其實掮客就變多了，要求要先付錢、先開證明給他們，他們才要來，或者假借在國外有很多資金、龐大的資金要來，最後都證明這都是一些騙局，是運用疫情的緊張進行不法。