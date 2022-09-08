強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網驚呆：內行人

▲原PO超幸運，買到3盒肉品都是6折價。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會去超市搶買「貼上黃色折扣的神物」！一名男網友笑稱，最近去全聯逛一圈，發現豬小排、肉絲剛好有6折特價，還有檸檬一大袋只要39元，他提著籃子到櫃台後，店員還邊結帳還邊笑出來，彷彿認證原PO是強運男。文章曝光後，一票網友也大讚，「豬小排耶！我一直在等6折」、「店員覺得：您真內行」。

一名男網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》透露，第一次去全聯購物，發現肉品與水果剛好有特價，於是他買了3盒豬肉條、1盒生魷魚與1袋檸檬去結帳，結果「買到結帳人員笑出來。」

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畫面可見，豬肉3盒都打6折，分別只要61元、63元與67元，檸檬也特價變39元，真的非常划算。

底下網友驚呼，原PO根本是強運男，「一定是覺得你的運氣很好，可以搶到這麼多」、「我也會第一時間拿減價品，感覺有省錢的快樂」、「我早上去市場買烤肉用品，菜、海鮮、肉品都漲得離譜，還不如去全聯買」、「買到很開心欸～平常都被搶光了，幸運」、「我常買惜福品欸，除了全聯，便利商店也是有喔」、「豬小排耶！我一直在等6折」、「一邊結一邊說：打折商品，盡快使用完畢哦」、「在全聯買到折扣，就是開心的事，店員也開心」、「店員覺得：您真內行」。

其中有網友好奇拋問，「感覺當天到期，有些全聯打8折，有些打6折，是看店的決定嗎？現在附近的全聯幾乎看不到打6折的？」對此，內行回應「 比如9月9日到期，當天早上是8折。到下午3點至4點開始貼6折標籤，我們家這邊的是這樣」。

▼網友也有羨慕了。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

