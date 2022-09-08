　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網驚呆：內行人

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲原PO超幸運，買到3盒肉品都是6折價。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會去超市搶買「貼上黃色折扣的神物」！一名男網友笑稱，最近去全聯逛一圈，發現豬小排、肉絲剛好有6折特價，還有檸檬一大袋只要39元，他提著籃子到櫃台後，店員還邊結帳還邊笑出來，彷彿認證原PO是強運男。文章曝光後，一票網友也大讚，「豬小排耶！我一直在等6折」、「店員覺得：您真內行」。

一名男網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》透露，第一次去全聯購物，發現肉品與水果剛好有特價，於是他買了3盒豬肉條、1盒生魷魚與1袋檸檬去結帳，結果「買到結帳人員笑出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面可見，豬肉3盒都打6折，分別只要61元、63元與67元，檸檬也特價變39元，真的非常划算。

底下網友驚呼，原PO根本是強運男，「一定是覺得你的運氣很好，可以搶到這麼多」、「我也會第一時間拿減價品，感覺有省錢的快樂」、「我早上去市場買烤肉用品，菜、海鮮、肉品都漲得離譜，還不如去全聯買」、「買到很開心欸～平常都被搶光了，幸運」、「我常買惜福品欸，除了全聯，便利商店也是有喔」、「豬小排耶！我一直在等6折」、「一邊結一邊說：打折商品，盡快使用完畢哦」、「在全聯買到折扣，就是開心的事，店員也開心」、「店員覺得：您真內行」。

其中有網友好奇拋問，「感覺當天到期，有些全聯打8折，有些打6折，是看店的決定嗎？現在附近的全聯幾乎看不到打6折的？」對此，內行回應「 比如9月9日到期，當天早上是8折。到下午3點至4點開始貼6折標籤，我們家這邊的是這樣」。

▼網友也有羨慕了。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
陸21歲妹吃海底撈當場喪命！　店家暫停營業
快訊／台新銀違反銀行法　遭金管會重罰1000萬
搶便宜！　iPhone 13現省4500元
女遊客浮潛被鯊魚攻擊　拖上遊艇「左半身咬爛」慘死
iPhone 14來了！電商預購享獨家好禮　最高15%回饋
快訊／日月潭知名茶葉蛋阿嬤病逝！　暫停營業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

中秋烤肉賞月！6省道「魔王時段」曝　蘇花公路恐連塞12小時　

強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網驚呆：內行人

提早返鄉出遊！國道多處路段塞了　中壢到內壢一度「紫爆」

動物收容所大改造 「狗狗監獄」變身「寵物友善景點」

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名「阿嬤茶葉蛋」恐成絕響

愛情來了！「4星座」9月戀愛運超旺「有望脫單」　雙子快出門走走

林襄2度發育？整形醫：真的有可能...曝4狀況會讓乳房變大

果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜　實拍照曝光

台中不二糕餅再現人龍！3女排隊聊成麻吉　警1天驅趕數十次違停

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

中秋烤肉賞月！6省道「魔王時段」曝　蘇花公路恐連塞12小時　

強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網驚呆：內行人

提早返鄉出遊！國道多處路段塞了　中壢到內壢一度「紫爆」

動物收容所大改造 「狗狗監獄」變身「寵物友善景點」

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名「阿嬤茶葉蛋」恐成絕響

愛情來了！「4星座」9月戀愛運超旺「有望脫單」　雙子快出門走走

林襄2度發育？整形醫：真的有可能...曝4狀況會讓乳房變大

果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜　實拍照曝光

台中不二糕餅再現人龍！3女排隊聊成麻吉　警1天驅趕數十次違停

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千多萬！4人被起訴

家裡出現大壁虎站起來「跟圍牆一樣高」　媽笑：無止盡想騷擾鄰居

東海岸阿美野食攻略！置身溪畔品嚐「真」流水席、體驗透明獨木舟

吳慷仁再度合作賈靜雯「關係不正常」！加碼欺負女神許瑋甯

新北10區預售單價創新高　三重、新莊劍指8字頭

德保拉等4人確診　新洋投泰樂最快下周登板

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

台鋼雄鷹曾子祐回饋三所母校　捐贈球衣、首月月薪、60雙鞋

男發票末碼0改成5「騙1千元獎金」吃官司　免入獄要付60倍代價

快訊／飛車追逐上演！高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

生活熱門新聞

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

館長抓廖老大2000萬輸贏跳針論述妨害名譽

iPhone14「四機款怎麼挑」一圖秒懂　果粉搖頭了

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　她崩潰了

颱風梅花生成！中秋節挾雨襲北台

見iPhone 14「沒1改變」　1族群搖頭不換了

快訊／連假前變天！　2縣市大雨特報

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

掃地機器人開「抓姦模式」！床底吸出偷吃鐵證

阿堂魚肚粥260元　台南業者：原料價格已回跌

好市多買美心月餅　人妻吃1口看這行字秒怒

更多熱門

相關新聞

鄭博真教授創作台灣水果有學問繪本

鄭博真教授創作台灣水果有學問繪本

鍾情於幼兒教育的中華醫事科技大學幼保系鄭博真教授，以2年時間創作了臺灣水果有學問系列繪本共5本，透過圖文並茂的繪本解說，讓兒童藉由閱讀認識芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧等知名的水果，增加孩童對臺灣水果的認知。

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

SYM全新迪爵上市3個月賣1.2萬台

SYM全新迪爵上市3個月賣1.2萬台

櫻桃富含褪黑激素　失眠者必吃

櫻桃富含褪黑激素　失眠者必吃

豪華海陸10件烤肉組才990元　

豪華海陸10件烤肉組才990元　

關鍵字：

全聯打折惜食豬肉特價水果結帳

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面