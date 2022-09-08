買好市多牛肉捲　咬一口見「只有1片肉」！一票人有感：爆汁回不去

▲許多人逛好市多必買牛肉捲。（圖／記者蕭筠攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，其中的熟食部也總充滿排隊人潮，牛肉捲是許多人必買的熟食之一，不過近來有網友指出，每次去好市多都會買牛肉捲吃，但是漲價之後，品質竟然也變了，牛肉竟然縮水了，他PO出橫切面，牛肉只有薄薄的一小片，對此，不少網友嘆說「回不去了」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，以前真的超愛吃好市多的牛肉捲，某次去逛賣場時，忍不住買了一份，結果卻超級失望，「漲價+縮水」，他吃了幾口之後拍下牛肉捲的橫切面，牛肉只有薄薄的一片，就連起司也給的很少，彷彿在吃麵包體。

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▲原PO分享牛肉捲的橫切面，超失望。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少網友指出，好市多的牛肉捲真的變了，「我不會再買了，老實說我寧願它漲價但維持原來的品質」、「幾乎沒有牛肉，我已經2年不買了，都在吃麵包體」、「我上次買，一開始吃得很開心，結果後面1/3完全沒料」、「這商品畢業了，回不去」、「熱食的牛肉捲品質真的變好多，不會選擇購買」、「以前吃都會滴汁，現在都還要喝水」、「縮水超多，尤其是那內餡，之前的牛肉跟起司都是滿滿滿的」。

不過，有部分網友提到，在好市多內湖店購買牛肉捲，內餡仍有滿滿的牛肉，「內湖店每週吃一次，正常」、「上上禮拜在內湖店買，還不錯」、「我週二在內湖店買的是滿滿牛肉的，肉汁還多到滲出來把紙袋泡爛，我還不爽紙袋爛掉，看來我要惜福一點」、「內湖、汐止店好吃一些」。

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