繼偷窺爭議陳時中再盜圖！　楊寶楨直言：懷疑團隊有臥底

▲陳時中遭控盜圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者鄭文晴／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中，12日晚間在臉書發文貼出吃滷肉飯的文章，卻在今早被網友發文爆料盜圖。對此，台灣民眾黨議員參選人楊寶楨直言，如果連圖片都可以盜用，「之前抄柯市府政績當政見，好像一切也都說得通了，真心懷疑團隊內有臥底。」

▲楊寶楨懷疑陳時中團隊內部有臥底。（圖／翻攝自Facebook／楊寶楨）

針對陳時中盜圖事件，楊寶楨今日在臉書質疑，「專業盜圖仔？除了急著告網友二創之外，阿中團隊本身能認真點嗎？」已經到小吃店現場，自行拍攝照片應該不難，「被質疑之後，再默默刪圖，不用解釋、不用道歉，真是來去全不費工夫。」

楊寶楨認為，如果連圖片都可以盜用，「之前抄柯市府政績當政見，好像一切也都說得通了」，嚴重懷疑團隊內有臥底。她更去陳時中「消夜文」底下留言表示，很多網友反應留言遭封鎖，「請你們停止這樣的行為」，若非違反善良風俗的留言，沒有理由都封鎖，「不要傷害台灣的言論自由。」

▲陳時中小編今早道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

對於早上陳時中團隊小編的回應，楊寶楨直言，若是盜圖就不要找藉口說是誤用，團隊既然都到場了，「難道攝影師不能自行拍菜色，提供小編使用？」拜託阿中團隊認真一點，「不然我真心懷疑妳們內部有臥底欸。」

▲楊寶楨在陳時中「消夜文」下方留言。（圖／翻攝自Facebook／楊寶楨、陳時中）

楊寶楨霸氣的言論吸引不少網友留言大讚，「刪圖後，就是耍心虛」、「連這樣生活化的也要造假，可見當市長時的嘴臉是什麼了」、「阿中又偷偷刪圖了（之前影片也是被罵了才又偷偷修改），等等那些之前沒有看到阿中原發文圖的死忠仔又會說大家在霸凌阿中了」、「這就是民噤黨為什麼要推數位中介法，想把抄襲仔合法化。」

也有網友表示，「好懶的政二代團隊」、「每次被抓都有話說，這個團隊硬拗的功力還真厲害」、「感覺那個集團充滿了欺騙與虛假」、「阿中部長是不是不知道什麼叫二創」、「偷窺又盜圖，真的無下限」、「懶惰的競選團隊」、「陳時中表示那盤是我點的，只是先借兩年前的他吃。」