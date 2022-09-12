英王室婆媳宮鬥還有續集！卡蜜拉不滿遭爆料　登后位先處理「她」

▲卡蜜拉王后上任後，恐怕將動手處理梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩以後，王室成員之間的關係備受外界矚目，尤其是先前早已與王室切割的哈利王子、梅根夫婦，未來是否將會和新王后卡蜜拉的關係鬧僵，是一重要看點。消息人士分析，由於先前梅根曾在節目上爆料王室內出現一連串種族歧視、霸凌而導致她活不下去，因此卡蜜拉在上位後恐先將梅根處理掉。

根據《Page Six》，隨著新任英國國王查爾斯三世登基，代表著哈利王子必須向曾經破壞生母黛安娜王妃婚姻的卡蜜拉王后行鞠躬禮，不過其實黛安娜王妃雖逝世多年，但哈利王子和卡蜜拉王后兩人之間巧妙的關係卻未因此改善，先前報等曾經指出哈利王子始終不曾支持過卡蜜拉王后，因為早在查爾斯三世還與黛安娜王后結婚後，卡蜜拉就曾和他的父親查爾斯維持過一段不可告人的關係。

儘管如此，哈利王子依舊得向卡蜜拉王后鞠躬，因為王室成員現在必須向國王查爾斯三世與卡蜜拉王后行鞠躬或屈膝禮。英國雜誌《君王》（Majesty）執行編輯李特（Joe Little）表示，「向新任國王和王后鞠躬是禮儀，雖然這是否發生在（周四或周五上午）還有待商榷，但無論何時，王室成員見到新國王和王后，都應該向他們鞠躬或行屈膝禮。」

至於威廉王子與哈利王子之後該如何稱呼國王查爾斯三世、卡蜜拉王后？李特則表示，就像之前女王伊莉莎白二世和菲立普親王是孩子們的爸爸媽媽，無論威廉、哈利是如何稱呼查爾斯和卡蜜拉，他們今天也會用爸、媽的稱號稱呼他們。

不過，梅根與英國王室成員之間的矛盾與愛恨糾葛仍未止息。英媒《衛報》、美媒《紐約郵報》指出，由於梅根先前曾在歐普拉的節目踢爆，直指卡蜜拉王后經常向媒體洩漏負面消息，加上梅根更爆料王室內婆媳、妯娌之間的種族歧視與霸凌導致自己加深輕生念頭，因此「婆媳」倆之間的關係恐更加惡化。

消息人士分析，王后卡蜜拉先前長期以來介入查爾斯三世與黛安娜王妃的婚姻，數年以來慘背「國民小三」罵名的她因此被視為是心機重的人物，因此外傳一旦坐上王后之位，最先處理的應該是梅根。