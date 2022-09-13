職場「7個頂尖溝通策略」必學　輕鬆成為辦公室人氣王

文／Workworks職場人

職場人們有以下的經驗嗎？和主管回報業績進度總是卡卡的、不太敢開口和同事對談交流，「職場溝通障礙」成為不少上班族群的隱憂！企業權威溝通設計師弗雷・達斯特，針對生活中常見的溝通問題，設計一套實用的「7C溝通策略」，以下跟著編輯的分享，讓大家學會如何在溝通過程中妥善運用創意，不論職場人們是容易說錯話，或是不擅長溝通，都能巧妙地避免因溝通造成的危機！

1.投入：不執著於自己的想法，避免深陷成見之中

多數人交談時只有一個目的：說服其他人我們的觀念是對的，但作者提倡的「創造性對話」必須先捨棄內心的想法、願意對自己現有的信念少一點堅持，因此想擁有職場好人緣的第一步：必須先學習「投入對話後再談信念」，也就是開始投入對話本身、投注在和我們談話的人身上。

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職場人們不妨問問自己：和他人對談過程中夠投入嗎～還是只是為了最後成交的利益談話呢？與他人對談交流的目的是傳達「談話的調性、氣氛、議題」，職場上如果會議中和其他同事交流想法時，必須先把自己投入在對話當中，不要過度執著自己想法！

2.創造性傾聽：傾聽別人說話，尊重不同觀點

職場人們近一次舉手發言是什麼時候？在演講場合還是公司會議上呢～其實從小養成舉手發問的習慣，可以說是大多數人第一個傾聽的經驗。「創造性的傾聽」可以學習讓別人把話說得更鮮明，並藉由他人不同的觀點，訓練我們的反應和判斷，漸漸培養積極尋找創意答案的能力！

職場上擅長講故事的人通常不多，但如果你了解故事的要點，可以幫助別人說出來，嘗試在談話過程中讓他們成為主角，畢竟一間公司重點不在多數的人會不會說故事，而是是否能當個讓其他人說出精彩故事的助攻角色！

3.明晰：把話說得更準確，找出共同的價值觀

「言語」是我們每天都在使用的對話內容，我們以為大家對言語的意義有同樣的認知，其實不然！談話是建立在價值觀和個人經驗之上，如果我們一開始就能找出所使用的詞彙的明確性和定義，就可以建議一個共同的語言，找出共同價值觀！

作者在書中分享：「嘗試把言語視覺化」，就像是企業高層談到公司願景時，為什麼不把內心的想法具體化呢，最簡單方法就是畫一幅畫，將腦中浮現的影像畫出來，當你畫一幅畫來傳達意義，肯定更具體、也很難讓人誤解意思！

4.情境：對話的場所能決定成敗，並賦予溝通活力和生命力

職場人們有思考過嗎？對話的「情境場所」可是會影響整個談話過程、最終成果！有些空間確實能夠激發創意與合作，反之則會有讓對話變的更沉悶的環境，簡單來說，要挑選合適的場所溝通！例如：早上開晨會的時候，會議室的效果永遠大於每個人坐在自己辦公桌上，有時候甚至只是些微的位置變化，也都會產生影響力呢～

5.規範：成功的談話，從來不該是聲音最大的佔上風

規範能夠激發出人的創造力，當公司擁有共同規範後，不僅能建議秩序更能建立群體的向心力，作者在書中分享，會議過程中倘若對其他同事提出的想法有疑問時，建議保留到最後再提出，如果在對方發揮創意時大肆批判的話，只會得到不冷不熱的想法，因此最理想狀態是將批評保留到想法都提出後，大家才能百無忌憚的發想各種創意思維，畢竟腦力激盪不是為了給出點子，而是要大家激發出大量想法！

6.改變：每一個表情，每一次笑聲，都是溝通訊號的變化

「改變」是創造性對話中重要成份之一，在許多嚴肅冷硬的對話內容，如果沒有做出一絲絲的改變，終究成果仍是嚴肅枯燥，作者建議在日常對話中，可以學習「激發改變」，讓自己保有帶著對改變的憧憬，並創造刺激的變化，就像是每逢週日跨週一的夜晚，通常是上班族最煩悶的時候，作者建議可以鼓勵同事在週日晚上互相傳訊息，鼓勵彼此面對將開工的沮喪，職場人們覺得這個方法如何？作者想傳達「集體的改變」能夠更快速將一場對話、工作環境向前推動！

7.創造：把可行的想法轉變為明確的行動，讓點子成為現實

創造性對話的最後一步驟：「創意、構想的實現」，簡單來說就是把可行的想法轉變成為實質的行動，職場上往往大家都有無數出色的點子，只缺乏未付諸實行的行動力！前陣子WFH居家上班時，職場人們應該開了不少線上會議吧？編輯認為參與虛擬會議的人越多，效果越差，或許大家能思考評估會議是不是你該參與的對話，畢竟當我們針對某件事談論越多，就更不確定該如何處理它，這時候不妨「多嘗試、少說話」，直接把我們的想法成為現實！

相信只要掌握以上分享的「7個溝通策略」，想要成為老闆的心腹、客戶的寵兒、辦公室裡的風雲人物都不成難事啦～日常生活中，我們並非只是對話中的參與者，更能成為許多重要對話的創造者！

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