基隆市長綠營內部民調曝光　蔡適應支持度30.7%、謝國樑27.2%

▲謝國樑、蔡適應。（圖／合成照／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選選情白熱化，基隆市長戰況尤為激烈，根據一份綠營內部最新民調顯示，民進黨基隆市長參選人蔡適應拿下30.7%支持度、國民黨基隆市長參選人謝國樑則以27.2%微幅落後，兩人差距在誤差範圍內；而在看好度部份，兩人皆超過三成，蔡適應以38.1%暫時領先謝國樑的31.0%。

根據該份綠營內部的最新民調，在基隆市最新政黨傾向部分，民進黨拿下26.6%支持度、國民黨19.5%、民眾黨13.7%、時代力量4.7%、台灣基進2.2%，另有18.8%不偏向任何政黨、14.1%未表態。



在基隆市政方面，現任基隆市長林右昌拿下73.8%滿意度、13.9%不滿意林右昌施政表現、12.3%民眾無明確意見。對此，在林右昌超過7成施政滿意度之下，對照年底市長選戰，民進黨市長參選人蔡適應以30.7%支持度領先謝國樑的27.2%。

另外，時代力量基隆市長參選人陳薇仲僅5.3%，至於去年退出國民黨、以無黨籍身分參選的黃希賢僅2.5%。不過，仍有34.3%民眾選不出要投誰，尚未明確表態。

在看好度部分，有38.1%民眾看好蔡適應當選、31.0%看好謝國樑，陳薇仲則有2.9%看好度、黃希賢僅1.4%。

此次民調調查於2022年8月30日至8月31日進行，以戶籍在基隆市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「市內電話調查」方式通知，採分層比例隨機抽樣法。回收有效樣本數為1,081份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.0%。

▲▼綠營內部一份最新民調，公布基隆市長林右昌施政滿意度，以及民進黨市長參選人蔡適應、國民黨參選人謝國樑支持度比較。（圖／讀者提供）