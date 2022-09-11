　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

加油站旁鐵皮屋大火　修配廠狂燒逾1小時無人傷

▲虎尾光復路加油站旁鐵皮屋大火，嚇壞民眾驚慌通報119。（圖／民眾提供）

▲虎尾光復路加油站旁鐵皮屋大火，嚇壞民眾驚慌通報119。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋夜不平靜，雲林虎尾鎮平和里台塑加油站旁一處鐵皮屋10日晚間7時許發生火警，該處疑為修配廠倉庫，內部存放有易燃物，大火一發不可收拾，黑夜中烈焰衝天， 雲林縣消防局獲報派遣14輛消防車2、30名消防人員前往灌救，幸無人員受困、受傷，鐵皮廠房付之一炬，起火原因尚待火調人員進一步調查。

雲林縣消防局晚間18時58分接獲報案，指虎尾鎮光復路台塑加油站附近有平房火警，虎尾消防分隊人員到場發現火勢猛烈，但因現場3棟鐵皮屋全面燃燒外更延燒到一旁平房，加上附近還有一家養護中心，消防局不敢大意，再派遣斗南、土庫、公園分隊及第二大隊前往搶救滅火，所幸起火建築均無人居住，第一時間即無人受困。

中秋夜附近民眾都在家門外烤肉，附近民眾指出，一看見有火光，很快就變成大火，大家都嚇了一大跳，一度擔心是不是有人受困屋內。幸警消聯繫上房屋使用人，屋內儲放油漆及乙炔等物品，沒有人員受困，消防人員持續布以多條水線，約40分鐘後控制火勢，在晚上8點左右才將火勢完全撲滅。

雲林縣消防局指出，3棟鐵皮屋燒毀，遭波及延燒的平房無人居住，僅供堆放雜物用，起火原因有待火調科進一步調查。

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►中秋健走尋柚小徑超應景　斗六市公所齊步走柚香又健康

►雲林台1線死亡車禍！貨車猛撞機車...冒驚人火花　男傷重不治

►女警林宥楹攻佔外事警察雙榜單　年底受訓後將任巡官

►中颱梅花持續增強！最快明清晨「5：30發海警」　這天起龜速北上


►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
南韓大咖男演員吸毒！「嗨到在街上亂跑」遭逮捕
羅志祥復出「實境節目」開拍！　豪華卡司曝光掀暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

加油站旁鐵皮屋大火　修配廠狂燒逾1小時無人傷

中秋夜唱歌KTV前「互看一眼」惹禍　男遭圍毆「爬不起來」

中秋闖紅燈不甩警察！醉男遭破窗狼狽落網　網讚：警察Good Job

新北男闖紅燈拒攔查逃逸！員警「敲破車窗」讓他冷靜下來

快訊／高雄2車詭陷火海！疑中秋施放炮竹釀禍　警追「人為」縱火

快訊／國1南下三義段BMW火燒車　駕駛乘客急逃出！車頭燒剩骨架

貢寮2國中生玩浮板...遭潮水捲離岸邊200米　自行上岸拒送醫

桃園午後雷雨！10m巨木倒塌躺路中　警民合作移除恢復交通

快訊／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友　他已成冰冷遺體

大老闆迷戀酒店妹...月付20萬包養「送名車出國玩」　討千萬GG了

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

交車沒一天！348萬保時捷「中秋夜」酒駕自撞翻車　女車主到場傻眼

英查爾斯國王全國演說　確認卡蜜拉「王后地位」

加油站旁鐵皮屋大火　修配廠狂燒逾1小時無人傷

中秋夜唱歌KTV前「互看一眼」惹禍　男遭圍毆「爬不起來」

中秋闖紅燈不甩警察！醉男遭破窗狼狽落網　網讚：警察Good Job

新北男闖紅燈拒攔查逃逸！員警「敲破車窗」讓他冷靜下來

快訊／高雄2車詭陷火海！疑中秋施放炮竹釀禍　警追「人為」縱火

快訊／國1南下三義段BMW火燒車　駕駛乘客急逃出！車頭燒剩骨架

貢寮2國中生玩浮板...遭潮水捲離岸邊200米　自行上岸拒送醫

桃園午後雷雨！10m巨木倒塌躺路中　警民合作移除恢復交通

快訊／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友　他已成冰冷遺體

大老闆迷戀酒店妹...月付20萬包養「送名車出國玩」　討千萬GG了

《平凡職業造就世界最強 》第三季製作確定...網讚：第二季進步很多

雙冠控衛朗多求婚成功！　4個月前遭控拿槍威脅孩子的媽

烏克蘭反攻重大進展　俄羅斯宣布：從「哈爾科夫地區」撤軍

「無雙呂布」教授野戰山大王！狂揮掃把挑釁　專家搖頭揭錯誤觀念

詹皇欽點「年輕國王」哭了　他無緣美網決賽卻有超大咖粉絲

小叔全家烤肉吃飽秒閃…婆婆冷回她氣炸　神隊友1句話幫解脫

《夫婦的世界》李茂生被指是40多歲吸毒男星！公司急滅火　氣炸喊告

克維斯再戰味全要討回顏面　郭郁政挑戰台南首勝

比中樂透更爽！50萬粉認證「人生演算法大師」教9心法升級幸福感

馬桶蓋放洗碗機！網紅自傲「駭客級」打掃技巧　眾人譙爆

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪提告琦玉急和解

大老闆迷戀酒店妹　送出千萬再也要不回

快訊／男山友墜谷　搜救隊垂降發現「疑似腦漿」

中秋夜KTV前互看一眼　男遭圍毆

人夫公司樓梯間激戰小三　超鹹濕對話曝光

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

「連勝文」毒品通緝在高雄被抓了！裝頭痛還謊報過世者資料

汽車業務買新保時捷「酒駕翻車」　攀橋墩糗樣曝

長庚醫偷吃護理師！私藏88段極樂影照…正宮崩潰

台中警球場值勤打手遊遭PO網　下場慘

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

更多熱門

相關新聞

中壢惡火母子雙亡！國中少年「畢旅永遠缺席」

中壢惡火母子雙亡！國中少年「畢旅永遠缺席」

桃園市中壢區民權路二段一棟5層樓出租套房昨(9日)深夜傳出火警，造成一對母子雙亡，楊姓少年(14歲)與母親廖女(48歲)雙雙宣告不治；消息傳回學校後，同學老師都十分難過。楊姓少年就讀的中壢國中學務主任蔡佳蓉表示，下周學校就要畢業旅行，不料中秋佳節卻發生憾事，楊生畢旅的房間床位、車位、餐廳吃飯的座位，都會替他保留。

中秋健走尋柚小徑超應景　斗六市公所齊步走

中秋健走尋柚小徑超應景　斗六市公所齊步走

食在安心　雲林縣鹿隻結核病檢驗9戶、197頭全合格

食在安心　雲林縣鹿隻結核病檢驗9戶、197頭全合格

透過產官學合作　華山咖啡大街營造計畫將擦亮金字招牌

透過產官學合作　華山咖啡大街營造計畫將擦亮金字招牌

消防揭高雄電池行火警2死關鍵：退路阻絕了

消防揭高雄電池行火警2死關鍵：退路阻絕了

關鍵字：

火警加油站倉庫鐵皮屋雲林虎尾

讀者迴響

熱門新聞

南韓大咖男演員吸毒被捕！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

羅志祥復出「實境節目」開拍！

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

坐公車遇搔擾　情侶AirDrop神救援

BBC名嘴爆：英國女王是蜥蜴人！

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

更多

最夯影音

更多
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面