加油站旁鐵皮屋大火　修配廠狂燒逾1小時無人傷

▲虎尾光復路加油站旁鐵皮屋大火，嚇壞民眾驚慌通報119。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋夜不平靜，雲林虎尾鎮平和里台塑加油站旁一處鐵皮屋10日晚間7時許發生火警，該處疑為修配廠倉庫，內部存放有易燃物，大火一發不可收拾，黑夜中烈焰衝天， 雲林縣消防局獲報派遣14輛消防車2、30名消防人員前往灌救，幸無人員受困、受傷，鐵皮廠房付之一炬，起火原因尚待火調人員進一步調查。

雲林縣消防局晚間18時58分接獲報案，指虎尾鎮光復路台塑加油站附近有平房火警，虎尾消防分隊人員到場發現火勢猛烈，但因現場3棟鐵皮屋全面燃燒外更延燒到一旁平房，加上附近還有一家養護中心，消防局不敢大意，再派遣斗南、土庫、公園分隊及第二大隊前往搶救滅火，所幸起火建築均無人居住，第一時間即無人受困。

中秋夜附近民眾都在家門外烤肉，附近民眾指出，一看見有火光，很快就變成大火，大家都嚇了一大跳，一度擔心是不是有人受困屋內。幸警消聯繫上房屋使用人，屋內儲放油漆及乙炔等物品，沒有人員受困，消防人員持續布以多條水線，約40分鐘後控制火勢，在晚上8點左右才將火勢完全撲滅。

雲林縣消防局指出，3棟鐵皮屋燒毀，遭波及延燒的平房無人居住，僅供堆放雜物用，起火原因有待火調科進一步調查。

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