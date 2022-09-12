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NSO音樂總監準馬寇爾攜手小提琴家黃俊文開季音樂會

▲ (左)國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾（Jun Märkl）率NSO與(右)客席小提琴家黃俊文共定演出 。（圖／NSO提供）

▲ (左)國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾（Jun Märkl）率NSO與(右)客席小提琴家黃俊文共定演出 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

9月16日於國家音樂廳登場的力晶2022藝文饗宴《NSO開季音樂會－琴炫蘇格蘭》，將由NSO音樂總監馬寇爾率領小提琴家黃俊文及NSO交響樂團，演出德布西瑰美秀麗的《蘇格蘭進行曲》、布魯赫夢幻淒美的《蘇格蘭幻想曲》，以及孟德爾頌筆下既抽象又滿懷情感的第三號交響曲《蘇格蘭》。

馬寇爾總監表示，2022年是德國作曲家孟德爾頌逝世175週年，孟德爾頌與莫札特和舒伯特一樣，創作生涯僅短短的三十餘年，就留下為數眾多的精彩作品。9月16日開季音樂會將會呈現孟德爾頌富有名謠與舞蹈風情的第三號交響曲《蘇格蘭》，非常值得期待。

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開場演出印象派始祖德布西的《蘇格蘭進行曲》，這首曲子運用蘇格蘭民謠，捕捉北國遼闊山海的情韻，讓聽眾彷彿身歷其境。接著，NSO將與小提琴家黃俊文帶來布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，從開頭扣人心弦的緩慢旋律、二三樂章的生氣蓬勃，到最終章的鏗鏘威武，透過小提琴與樂團細膩詮釋，都將一一呈現。音樂會的最後，馬寇爾率領NSO演出孟德爾頌的第三號交響曲《蘇格蘭》，孟德爾頌雖未直接引用蘇格蘭民謠，但卻能藉由音符，讓人感受到蘇格蘭的歷史底蘊，聽到對蘇格蘭女王瑪麗一世的緬懷，看到如詩如歌的交響風景畫。

德籍總監馬寇爾說，蘇格蘭和台灣一樣是四面環海的島嶼，本場演出曲目透過不同作曲家的視角，聆聽蘇格蘭這座島嶼，對應到臺灣，大家在聆聽的過程中，共感音樂與人生的連結。尤其《蘇格蘭幻想曲》中，可以聽到非常多優美的蘇格蘭民謠，以變奏方式呈現，各種變化、裝飾都讓音樂變得很豐富，這也給了獨奏家很多表現的機會。每首協奏曲背後都有它的動力跟啟發，除了蘇格蘭，此曲也是為了傳奇小提琴家薩拉沙泰所寫，亦代表著此曲的演奏困難程度。

音樂會資訊：

2022/9/16 Fri. 19:30 國家音樂廳
力晶2022藝文饗宴《NSO開季音樂會－琴炫蘇格蘭》
Powerchip 2022 Classic Series - NSO Season Opening Concert

指揮／準‧馬寇爾 Jun Märkl, conductor
小提琴／黃俊文 Paul Huang, violin

德布西：《蘇格蘭進行曲》
Claude Debussy: Marche écossaise sur un thème populaire
布魯赫：《蘇格蘭幻想曲》，作品46
Max Bruch: Scottish Fantasy, Op.46
孟德爾頌：第三號交響曲《蘇格蘭》
Felix Mendelssohn: Symphony No.3 in A minor, Op.56, Scottish

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