安永集團前資深經理帶槍跳槽　挖角員工偷走秘密專案…7人起訴

▲安永諮詢前資深經理林瑜昌等7人被起訴，涉嫌偷走公司營業秘密跳槽新東家。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

知名安永會計集團台灣區關係公司「安永諮詢服務」，發生內鬼帶槍跳槽案，前資深經理林瑜昌、陳明輝等人，涉嫌在任內將為客戶量身打造的「客戶資源整合系統計畫專案」等上千筆檔案資料，轉存隨身碟或Google雲端，帶到新東家德勤太平洋公司，台北地檢署12日依違反《營業秘密法》等罪起訴林等7人。

安永是總部位於英國倫敦的世界4大會計師事務所之一，集團提供服務除了會計審計，還有稅務、交易、以及諮詢及法律服務，其中諮詢服務公司從2013年設立，提供客戶觀點整合，依客戶需求打造SAP系統模組，每個客製化系統都有高度獨特性。

起訴指出，資深經理陳明輝、SAP專案團隊行政經理何勤，分別在2018年6月、7月離職，轉到德勤太平洋企業管理諮詢公司任職後，協助新東家挖角安永SAP團隊員工，並在WECHAT開立群組，商討如何從安永的伺服器下載SAP秘密文件。

林瑜昌等5人接著在9月14日離職前，利用員工密碼進入系統，將上千份屬於安永的客製化專案資料，下載到隨身碟，或上傳Google雲端，然後刪除下載紀錄，使得安永耗費巨額成本的營業秘密外流到對手公司，涉犯《營業秘密法》未經授權重製、使用或洩漏營業秘密，及《刑法》背信等罪。