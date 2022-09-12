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升息衝擊香港經濟　財政司長：房價從去年高點回落超過5%

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港經濟遭遇多重壓力。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美歐央行持續升息，已對香港經濟造成影響，香港財政司司長陳茂波11日表示，面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。他還指出，近期香港樓市稍有調整，截至今年7月，住宅樓價比去年9月高位回落超過5%，今年前8個月的成交量較去年同期下跌近4成。

陳茂波在網誌上提到，外圍息率趨升對本地息口的影響近日已進一步浮現。以普遍與按揭貸款利率掛勾的港元一個月銀行同業拆息為例，息率已由年初的約0.13%上升至逾2%。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。

陳茂波認為，隨著美國累計加息至較大幅度，本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率，不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

陳茂波說，受到本地疫情反覆、金融狀況趨緊及外圍環境轉差等多項因素影響，近期樓市稍有調整，截至今年7月，住宅樓價比2021年9月高位回落逾5%，今年首8個月的成交量較去年同期下跌近4成，「連同港股市況偏弱，這些都會遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛。」

陳茂波指出，即使失業率逐步回落，不少行業和企業的經營情況仍面對著頗大壓力，對於今年中秋節的生意額未敢抱持太高的期望，「在這片氣氛下，我們期待消費券能帶來階段性的經濟提振作用。第二期的消費券將於十月一日發放，屆時將為市場注入超過150億元的消費力，希望能為零售餐飲市道，帶來另一輪的支持。」

陳茂波還說，過去幾年本港經濟備受疫情打擊、幾番起伏，大家也明白到，有效管控疫情是穩住經濟大局的最根本。現時的防疫方針是按著科學和實證為本、精準防控，以最小的社會和經濟代價達到最大的防疫效果，「誠然，如何能做到防控疫情，同時便利往還和保住經濟，極具挑戰且不易平衡，但現屆政府一直朝著這方向穩慎推進。只有齊心合力，進一步擴大疫苗接種，我們才會有更廣闊的空間，最大程度恢復與境外的往還、穩住經濟、重啟發展動力。」

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