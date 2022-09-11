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黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！招牌3字慘掉落　13秒影片曝

記者施怡妏／綜合報導

廖老大今年以口頭禪「阿娘喂」跨足手搖飲界，不過推出後爭議不斷，品質掀起外界討論，近來網路流傳一支影片，有民眾拿著球棒砸店，將店面的「廖老大」三字砸下，還將飲料紙杯上廖老大的LOGO眼睛塗黑，寫著「我10句話9句都在騙人」，影片曝光後，網友們驚呼「不喜歡廖老大也不該用這種方法吧」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，「完了，被砸了，風向變了」，貼出13秒的影片，影片中一名穿著黑色衣服的男子拿著球棒，朝著櫃檯的「廖老大」三字狠砸，下秒畫面出現飲料紙杯，廖老大的LOGO眼睛被塗黑，旁邊還寫著「我10句話9句都在騙人」，接著鏡頭拉遠，一名男子一腳猛力踩在廖老大的LOGO臉上。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

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▲男子拿球棒狠砸 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

影片曝光後，掀起網友熱議，「不意外，台中都可以看到他開跑車一直催油門逼車的」、「砸總店嗎？不是的話，加盟主蠻可憐的耶」、「如果是去砸廖老大的車廠才搶鏡」、「不良的示範！有本事直接去找對方，砸砸東西要幹嘛」、「如果自己的店就算了，網路上吵吵架，真的不需要這樣」、「不喜歡廖老大，也不該用這種方法吧，他之後找個律師就有你好受了」。

不過，也有網友猜測，是加盟主自己砸自己的店，「這應該是加盟的，有糾紛後不想營業，順著廖館衝突，自造假象是廖的店被砸」、「是不是加盟主自己砸的啊」、「自己砸自己的店有什麼刺激的」、「大概退加盟拆之前先砸一下洩憤吧」。

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