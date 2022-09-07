男友送金手鍊！她狂放大「傳說中的樸實無華」　萬人笑慘：粉刺吧

▲根本髮圈。（圖／爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前收到男友送的金手鍊，起初她一頭霧水，根本沒看到金子，後來仔細端詳才明白，瞬間哭笑不得。3張不同程度放大的照片，狂吸上萬人朝聖，不少網友笑回，「幽默風趣的人不多了，好好把握。」

網友昨在「爆廢公社公開版」PO出照片，寫道「男朋友送我的金手鍊，難道是傳說中的禮輕情意重，不講我都沒看到，仔細看還真有金，可謂低調樸實無華，有點愛，但不多。」

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從照片中可見，手鍊像是深棕色的髮圈，中間穿了個比米粒還小的金子，而網友則不斷放大畫面，讓大家能稍微看清楚。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

PO文引來超過1.2萬人按讚，眾人不禁笑虧，「太精密了，工錢一定很昂貴」、「這是綁頭髮的髮圈吧」、「我還以為是粉刺」、「這是真愛」、「害得拎祖母要老花眼了」、「用來綁頭髮的嗎」、「我也要買一條這個」、「這是夜市賣的綁頭髮的吧」。另外，也有眼尖網友表示，發文者並非原po，「我在抖音刷到過，後來他又買了個大的戒指。」

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