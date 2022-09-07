　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友送金手鍊！她狂放大「傳說中的樸實無華」　萬人笑慘：粉刺吧

▲根本髮圈。（圖／爆廢公社公開版）

▲根本髮圈。（圖／爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前收到男友送的金手鍊，起初她一頭霧水，根本沒看到金子，後來仔細端詳才明白，瞬間哭笑不得。3張不同程度放大的照片，狂吸上萬人朝聖，不少網友笑回，「幽默風趣的人不多了，好好把握。」

網友昨在「爆廢公社公開版」PO出照片，寫道「男朋友送我的金手鍊，難道是傳說中的禮輕情意重，不講我都沒看到，仔細看還真有金，可謂低調樸實無華，有點愛，但不多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中可見，手鍊像是深棕色的髮圈，中間穿了個比米粒還小的金子，而網友則不斷放大畫面，讓大家能稍微看清楚。

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

PO文引來超過1.2萬人按讚，眾人不禁笑虧，「太精密了，工錢一定很昂貴」、「這是綁頭髮的髮圈吧」、「我還以為是粉刺」、「這是真愛」、「害得拎祖母要老花眼了」、「用來綁頭髮的嗎」、「我也要買一條這個」、「這是夜市賣的綁頭髮的吧」。另外，也有眼尖網友表示，發文者並非原po，「我在抖音刷到過，後來他又買了個大的戒指。」

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►CLINIQUE倩碧水磁場「100H保濕凝膠」　200ml下殺1520元

►暑假爽玩但不能曬黑阿！妹子們激推「金鑽高效防曬露」

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
快訊／瑞芳區公所摘除蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳
38年來首次！日本藏壽司漲價　台灣官方回應了
凃明誠遭割喉「死前討水喝」　高大成揭恐怖原因
罕見！19歲女一天嘿咻2男　生雙胞胎DNA不同爸
大雨打滑！國3竹崎段「21車撞成6團」　回堵3公里
廖老大開戰館長！　暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏
快訊／私校退場第3波　明道大學等3校入列專輔學校

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

帶女友家人吃飯花近萬！男臉臭被嫌　網勸快分手：等中秋給禮盒？

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏：說我的店會倒？呸

男友送金手鍊！她狂放大「傳說中的樸實無華」　萬人笑慘：粉刺吧

超複雜4角關係！她見男友家人「一看妹妹對象」傻了：曾瘋狂追我

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

帶女友家人吃飯花近萬！男臉臭被嫌　網勸快分手：等中秋給禮盒？

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏：說我的店會倒？呸

男友送金手鍊！她狂放大「傳說中的樸實無華」　萬人笑慘：粉刺吧

超複雜4角關係！她見男友家人「一看妹妹對象」傻了：曾瘋狂追我

《毒梟聖徒》導演飛來台灣　親自出馬請張震：第一念頭就是想到他

sloggi首度跨界做時裝！由時尚雜誌操刀設計　竟跟「床」一樣舒服？

理財周刊／「俄」性通膨

先探／謝金河：利空試煉股價

先探／存股入門第一招　營益率決勝負

比基尼妹子跨坐！美員警值勤和她「下體磨蹭」　18禁畫面曝光惹議

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

快訊／摘除瑞芳區公所蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳搶命中

賴清德明見法國參院副主席　將談科技、供應鏈、印太局勢3大議題

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

12:50抖一下　雙北有感地震

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光！網求地址

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

第二波退場專輔學校出爐　台首大與中州科大入列

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

「怎麼會沒入圍？」劇迷喊2遺珠：演很好耶

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

比基尼妹超巨彈力　晃暈4.9萬人

更多熱門

相關新聞

女友領獎勵金「竟只有35元」他氣喊汙辱人！真相曝

女友領獎勵金「竟只有35元」他氣喊汙辱人！真相曝

為了激勵員工在工作上持續努力與貢獻，公司會發放獎金，鼓勵員工共同努力創造高績效，不過一名男網友表示，女友是越籍人士，工作5年了，最近收到公司發放的紅包獎金，裡面竟然只有35元，讓他超傻眼，生氣直呼「污辱人」，事後他也更新獎勵金僅有35元，是因為部門人數均分後得到的金額。

攜手教會募集5千份禮物包贈弱勢家庭

攜手教會募集5千份禮物包贈弱勢家庭

李榮浩維基「被改13字」超惡毒！網轟丟臉

李榮浩維基「被改13字」超惡毒！網轟丟臉

最愛吃醋三大星座男！

最愛吃醋三大星座男！

魔毯要起飛了！他見「～～舞動一幕」超療癒

魔毯要起飛了！他見「～～舞動一幕」超療癒

關鍵字：

金手鍊男友禮物爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

不斷更新／金鐘57入圍揭曉！

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面