批陳時中說法反覆、沒主見　蔣萬安：被背後黑手操控的魁儡





▲蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發反彈，隔天衛福部次長王必勝開會修正放寬適用範圍，傳出是前衛福部長陳時中漏夜要求王修正，被藍營抨擊「地下部長」。面對此事，陳時中一天之內的說法從有與王必勝見面討論，改口為不會干涉衛福部的醫療政策。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，「反反覆覆，這就是陳時中」，陳就是沒有立場、沒有主見，被背後黑手操控的魁儡。

蔣萬安12日上午出席國民黨台北市里長提名同志造勢大會，他於受訪時被問及上述事情表示，陳時中常常前後說法不一，說一個謊用另一個謊來圓。一開始王必勝說陳時中沒有任何聯繫，但陳說有跟王溝通，後來陳又改口說沒有，就像疫苗採購合約，前後說法也不一致，一開說封存30年，後來說是保存，最後又說是因國家機密保護法，「反反覆覆，這就是陳時中」。

蔣萬安說，看的出來，陳時中就是沒立場、沒有主見，被背後黑手操控的魁儡，包括競選過程中人設不斷變化，找不到方向，很多事情上也不清楚該如何表達，確立自己的立場。

對於陳時中11日成立中醫師後援會，衛福部長薛瑞元出席致詞，被質疑行政不中立，蔣萬安表示，民進黨行政不中立，大家都看得很清楚，他們動用中央、地方各項資源，為特定人選助選。陳時中辭職當天，衛福部就用公帑幫他辦惜別會，甚至出書、新書發表，大家看到不意外，但人民都反感行政不中立。