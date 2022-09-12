當傀儡任人擺布　蔣萬安左右開弓對手：自限既有法規框架

記者李芸樺／台北報導

台北市長參選人蔣萬安駕到！他接受ETtdoay最新談話性節目《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問，談對手左右開弓，批陳時中沒主見「當傀儡任人擺布」，也指黃珊珊的綠白合羅生門「政治人物誠實為上策」，不必急著切割夥伴。想知道蔣萬安還提出什麼見解？請鎖定9/13週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

陳時中免治馬桶廣告片風波未歇，針對網路上出現二創影像，一邊報案一邊又稱歡迎大家二創他，讓蔣萬安開酸「尚書大人真機靈」。陳時中對此回應，一個有法律背景、做過律師的人，「這樣耍嘴皮子，我覺得這樣不好。」。

蔣萬安在《欣儀最政點》訪問中提到，他是新創律師，非一般訴訟律師，主要是要幫民眾排除法規障礙，他批評有行政資歷的對手們包袱太重，「自限既有法規和框架」無法進步，他才有國際觀領導城市突破。

▲ 蔣萬安接受王欣儀節目專訪。（圖／欣儀最政點）

因應街訪民眾許願，王欣儀邀請蔣萬安在節目上解放，肌肉抹油、跳舞，用時下熱門董格拉米打招呼，向太太撒嬌、模仿影帝邱澤台式示愛，蔣萬安都來者不拒，他還幽默自爆自己學生時代是Dancing King「我覺得我跳得很好，只是太太一直吐槽我不協調。」。

而對於外界批評他偶包太重、說話太軟，蔣萬安則引用貝佐斯名言詮釋人生哲學，「聰明是天賦但善良是選擇」，指出自己是就事論事，不為謾罵而謾罵的人，但會強硬堅持自己的立場。

蔣萬安也接受快問快答題目考驗，被問到昔日佔領立院主席台「萬安緊抱」場景，如果再來一次他要選擇被陳玉珍抱還是陳時中，他哈哈大笑了幾聲說：「被XXX抱還不錯啦」。想知道他都說了什麼真心話，請鎖定明天(13日)《欣儀最政點》節目播出。