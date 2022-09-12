恩恩案應約詢侯友宜？　藍營嗆：民進黨別把監察院當東廠

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／新北報導

監察院查恩恩案，並傳出預計中下旬執行兩場約詢，民進黨新北市長候選人林佳龍11日指出，新北市長侯友宜應該面對監察院調查。對此，國民黨團副書記長江怡臻批評，政治介入恩恩案的動作越來越明顯，國家機器動起來了，民進黨不斷針對新北市，箭指侯友宜，監察院不應成為促轉會東廠2.0。

江怡臻指出，恩恩案查案的關鍵監委之一蘇麗瓊，是衛福部長陳時中任內的次長，主動調查3+11案長達14個月，最後輕輕放下，連糾正都未提出，這次調查恩恩案卻已傳出選前就會有結果、提出糾正案應該是跑不掉，完全是先射箭再畫靶。

江怡臻表示，林佳龍自競選以來，表現荒腔走板，民進黨出動府、院，黨的力量，從一開始行政院長蘇貞昌來新北釋放政策利多，甚至不惜搶功，再到最近立法院長游錫堃頻頻宴客，為代表正國會派系參選的林佳龍固樁，到現在監察院調查恩恩案，民進黨不是在選舉，而是在對付侯友宜。

江怡臻指出，現在就可以大膽預測恩恩案有兩個一定，首先，一定趕在選舉前有結果，而且一定至少糾正以上，呼籲國家機器請收手，希望往日的促轉會東廠不要再現，監察院不要變成東廠2.0，更希望蘇麗瓊不是張天欽，請監察院維持獨立調查，不要預設立場，務必公平、公正，更不要介入地方選舉，守護好國家的民主政治。