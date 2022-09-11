快訊／慈濟去年採購疫苗被勸阻？　政院5點澄清：實無官員加以阻擋之事

▲近日BNT疫苗採購又成熱議話題。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日透露，當時有來自政界、工商業界等大老勸「別浪費力氣」，引發爭議，對此，慈濟基金會11日晚間澄清勿作泛政治化聯想，而行政院稍早也發出5點聲明說明，包含相關EUA規定、採購情況等，政院表示，專案小組夜以繼日、密集開會排除萬難，實無政府官員加以阻擋之事。

顏博文10日接受媒體專訪時，首度解密採購疫苗的過程，當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

對此，前衛福部長陳時中11日上午赴北投慈生宮參香時，被媒體問及「政界商界說買不到疫苗？」陳時中直言，他沒有阻擋，其他商界人士都試過直接購買有困難，因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

對於部分報導內容，行政院發言人羅秉成11日表示，相關報導內容與事實不符，並重申疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，而政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事，有關三捐贈單位購買及捐贈疫苗之過程，政府均全力協助，確保疫苗在運送、檢驗、保存及施打等作業均符合原廠要求下，為國人規劃接種，基此提出澄清說明如下：

一、鴻海/永齡基金會與台積電等兩捐贈單位係分別於去（2021）年6月1日、10日欲購買BNT疫苗捐贈政府，政院說明，院長蘇貞昌立即指示政委羅秉成負責召集專案小組，積極與兩捐贈單位合作協力完成此項疫苗採購及捐贈事宜，並於同月18日宣布進行專案的疫苗採購安排，授權同意台積電及鴻海/永齡基金會各購買500萬劑BNT德國原廠疫苗贈與政府。

政院指出，慈濟基金會隨後於同月23日始表示也有採購及捐贈之意，在提出正式申請後，旋由時任指揮中心副指揮官陳宗彥協助處理，指揮中心並於同月28日邀請慈濟基金會的執行長顏博文到指揮中心交換意見。

政院說明，羅秉成當時亦有參與相關會議。並於同年7月1日公開表示慈濟基金會可循台積電與鴻海/永齡基金會等兩單位先行建立之模式與架構辦理，之後專案小組決定三捐贈單位分別採購之疫苗併同作業，以縮短交貨時程，以上過程羅秉成多次於行政院記者會即時對外說明，事實俱在，相關報導未加求證，易滋誤會。

二、政院說明，當時三捐贈單位均知若無政府同意緊急授權（EUA）並願提供對BNT原廠之免責承諾，不可能完成此項任務。為求最短時間達成目標，專案小組夜以繼日，密集召開專案會議，排除萬難，公私協力完成任務，實無所謂政府官員加以阻擋之事，相關報導與事實不符。

三、政院表示，首批抵台之BNT疫苗外箱，在上飛機前被賣方擅自披覆其公司名稱之宣傳布條，因違反契約規範，故由買方台積電於同年9月2日飛機抵台後要求除去該宣傳布幅，相關之報導俱在，亦無所謂「當時慈濟人先進貨艙拆布條，我方政府始願意簽收」之事。

四、政院強調，疫苗是要打在人體身上的藥物，確保疫苗的安全性及合法性是政府的責任，政府不會阻礙任何人購買合法的疫苗捐贈政府統籌運用，但所有的covid-19疫苗都是要先取得政府的緊急授權，而且國際藥廠不可能售予沒有政府承諾免責的私人企業或民間團體，否則運送過程出了問題，是或打在人身上出了問題，最終都還是要政府出來負責和照顧。

五、政院表示，政府一再衷心感謝三捐贈單位的義行善舉，而且在各方合作下，全部的捐贈疫苗最終也都順利執行完成。期待外界應本於事實評論，勿以錯誤訊息誤導民眾。

對於專訪內容，慈濟慈善事業基金會晚間也發佈聲明稿澄清，有關慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於9月10日接受媒體訪問所提2021年慈濟購買BNT疫苗內容，均屬2021年媒體報導內容，並非所謂秘辛。

慈濟表示，此次是2022年慈濟人醫年會在花蓮舉行，衛福部次長石崇良在視訊分享時，特別提及感恩慈濟在2021年協助購買疫苗。經與會採訪記者在之後參訪慈濟基金會時，特針對2021年慈濟購買疫苗過程做採訪，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文所談內容，均與2021年媒體報導內容一致，並無所謂秘辛內容，期盼外界勿做泛政治化聯想，特此說明。