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疫情趨緩愛心月餅禮盒銷量大增　台中福華飯店加碼捐款助弱勢

▲台中福華大飯店近10餘年中秋節都將月餅禮盒收入提撥捐贈弱勢團體。（圖／台中福華大飯店提供，下同）

▲台中福華大飯店近10餘年中秋節都將月餅禮盒收入提撥捐贈弱勢團體。（圖／台中福華大飯店提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中秋節連假進入尾聲，台中福華大飯店秉持著回饋社會跟幫助弱勢團體的企業社會責任，日前將中秋月餅部分所得捐款，贈予天主教會台中教區互愛物資銀行，希望祝福受助對象闔家團圓、健康平安。

捐贈儀式於中秋前夕的7日舉行，台中福華大飯店營運副總經理鄭鴻儒代表出席，台中市政府社會局長彭懷真代表接受捐款；業者指出，這次是透過市議員陳政顯媒合，攜手台中市政府社會局安排「中秋送愛」、贈予受關懷的家庭公益善款。

▲台中福華大飯店近10餘年中秋節都將月餅禮盒收入提撥捐贈弱勢團體。（圖／台中福華大飯店提供）

鄭鴻儒表示，台中福華深耕27年，飯店的中秋禮盒歷年來都是熱銷售罄，近10餘年來都將每盒銷售所得捐出部分，給予真正需要幫助的人；而近期疫情趨緩讓送禮風潮復甦、大量訂單持續湧入，除感謝各方的訂購支持、提升月餅銷量，月餅公益捐款數字也跟著提高。

鄭鴻儒說，這項以取之於社會用之於社會為基底的傳統將永續傳承，希望藉由中秋月餅禮盒傳遞關懷，也代表圓滿心意，期許台中福華能扮演拋磚引玉的角色，讓購買禮盒的民眾同步傳遞社會的溫暖，也讓更多人在團圓感恩的中秋也能為社會關懷盡一份力，幫助更多需要幫助的人。

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